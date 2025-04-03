Konya'da beynine pıhtı atan ilkokul öğrencisi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla merhumeye Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına taziyede bulundu.

Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve acil serviste müdahale edilen Burçak’ın yapılan tetkiklerde beynine pıhtı attığı saptanınca Konya’ya nakledildi.

Edinilen bilgiye göre, 10 yaşındaki Zehra Sare Burçak evlerinin önündeki parkta bir süre önce arkadaşlarıyla oyun oynarken rahatsızlanarak yere yığıldı.

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