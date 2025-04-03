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        Konya'da beynine pıhtı atan ilkokul öğrencisi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde beynine pıhtı atması sonucu kaldırıldığı hastanede tedavi gören ilkokul öğrencisi Zehra Sare Burçak yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 17:35 Güncelleme: 03.04.2025 - 17:40
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        Konya'da beynine pıhtı atan ilkokul öğrencisi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
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        Konya’nın Beyşehir ilçesinde beynine pıhtı atması sonucu kaldırıldığı hastanede tedavi gören ilkokul öğrencisi Zehra Sare Burçak yaşamını yitirdi.

        Edinilen bilgiye göre, 10 yaşındaki Zehra Sare Burçak evlerinin önündeki parkta bir süre önce arkadaşlarıyla oyun oynarken rahatsızlanarak yere yığıldı.

        Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve acil serviste müdahale edilen Burçak’ın yapılan tetkiklerde beynine pıhtı attığı saptanınca Konya’ya nakledildi.

        Konya Numune Hastanesi’nde günlerdir tedavisi süren Burçak’tan 17 gün sonra acı haber ulaştı.

        Ali Rıza Celeboğlu İlkokulu’nda 4. sınıfta öğrenim gören Sare Burçak’ın cenazesi bugün getirildiği Beyşehir’de öğle vakti Merkez Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Beyşehir kabristanında gözyaşları ve dualar eşliğinde toprağa verildi.

        Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla merhumeye Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına taziyede bulundu.

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