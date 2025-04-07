Konya'da tarım aracının su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Mesutcan A. (19) idaresindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, ilçeye bağlı Ortaköy Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına devrildi.
Kazada, Mesutcan A. ile araçta bulunan Mehmet Y. (21) ve Şemsettin Akbulut (22) yaralandı.
Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Şemsettin Akbulut, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü Mesutcan A. tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.