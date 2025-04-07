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        Konya'da başarılı sporcular ödüllendirildi

        Konya'da 2024'te ulusal ve uluslararası şampiyonalarda dereceye giren sporculara ödül verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 23:09 Güncelleme: 07.04.2025 - 23:12
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        Konya'da başarılı sporcular ödüllendirildi
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        Konya'da 2024'te ulusal ve uluslararası şampiyonalarda dereceye giren sporculara ödül verildi.

        Selçuklu Kongre Merkezi'nde 2024'teki müsabakalarda başarılı olan Selçuklu Belediyespor Kulübünün sporcuları için ödül töreni düzenlendi.

        Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, programda yaptığı konuşmada, 1997 yılından beri faaliyetlerini sürdüren Selçuklu Belediyespor Kulübü'nün 20 branşta 238 milli sporcusu ve 15 bin 868 lisanslı sporcusuyla Türkiye'nin en büyük amatör spor kulübü olma unvanına ulaştığını söyledi.

        Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcularının son 6 yılda ulusal ve uluslararası alanda 500 madalya kazandırdığını vurgulayan Pekyatırmacı, şunları kaydetti:

        "Sporcularımız bu başarılarıyla bizleri gururlandırdı. Selçuklu Belediyespor Kulübümüz elde ettiği bu başarılar neticesinde Türkiye'nin örnek aldığı bir spor kulübü oldu. Yaz ve kış olmak üzere yılın iki farklı döneminde faaliyetlerini sürdüren spor okullarımız ile çocuklarımızı çok küçük yaştan itibaren sporla buluşturuyoruz. Alanında uzman antrenörlerimiz tarafından verilen eğitimler sayesinde çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlıyor, ayrıca sosyalleşmelerine ve özgüven kazanmalarına destek oluyoruz. Spor okullarımızda son 6 yılda 15 branşta 124 bin 894 gencimize, çocuğumuza bu eğitimleri verdik. İşte spor okullarımızda sporla tanışan ve ilk eğitimlerini alan çocuklarımız lisanslı sporcu olduktan sonra bugün göğsümüzü kabartan bu güzel madalyaları bizlere kazandırdılar."

        Pekyatırmacı, şimdiye kadar elde ettikleri başarıları yeni yaptıkları tesislerin açılmasıyla olimpiyatlara sporcu yetiştirerek taçlandırmak istediklerini belirtti.

        Programa, Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, federasyon başkanları ile sporcuların aileleri katıldı.

        Konuşmaların ardından farklı branşlarda derece alan sporculara hediyeler verildi.

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