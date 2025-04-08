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        Konya'da "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü ve araç sahibine 61 bin 215 lira ceza kesildi

        Konya'nın merkez Karatay ilçesinde, polisin kovalamacasıyla durdurulan ehliyetsiz sürücü ile araç sahibine toplam 61 bin 215 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 11:05 Güncelleme: 08.04.2025 - 11:05
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        Konya'da "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü ve araç sahibine 61 bin 215 lira ceza kesildi
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        Konya'nın merkez Karatay ilçesinde, polisin kovalamacasıyla durdurulan ehliyetsiz sürücü ile araç sahibine toplam 61 bin 215 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saraçoğlu Mahallesi'nde ters yönde ilerleyen plakasız bir hafif ticari aracı durdurmak istedi.

        Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kısa süren kovalamacanın ardından aracının önü kesilerek durduruldu.

        Yapılan kontrolde, sürücü R.M'nin (20) sürücü belgesine daha önce el konulduğu tespit edildi.

        Sürücü ile araç sahibine, "ehliyetsiz araç kullanmak, ehliyetsiz kişiye araç vermek, 'dur' ihtarına uymamak, tehlikeli şerit değiştirmek, kavşağa yaklaşırken hız kesmemek, plakasız araç kullanmak ve ters yönde araç kullanmak" gerekçeleriyle toplam 61 bin 215 lira idari para cezası kesildi.

        Plakasız araç, işlemlerin ardından otoparka çekildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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