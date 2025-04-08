Konya'da "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü ve araç sahibine 61 bin 215 lira ceza kesildi

Sürücü ile araç sahibine, "ehliyetsiz araç kullanmak, ehliyetsiz kişiye araç vermek, 'dur' ihtarına uymamak, tehlikeli şerit değiştirmek, kavşağa yaklaşırken hız kesmemek, plakasız araç kullanmak ve ters yönde araç kullanmak" gerekçeleriyle toplam 61 bin 215 lira idari para cezası kesildi.

Yapılan kontrolde, sürücü R.M'nin (20) sürücü belgesine daha önce el konulduğu tespit edildi.

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde, polisin kovalamacasıyla durdurulan ehliyetsiz sürücü ile araç sahibine toplam 61 bin 215 lira ceza uygulandı.

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