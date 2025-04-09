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        Seydişehir'de "KOP Yem Bitkileri Mekanizasyon Projesi" protokolü imzalandı

        Seydişehir'de "KOP Yem Bitkileri Mekanizasyon Projesi" protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 11:51 Güncelleme: 09.04.2025 - 11:51
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        Seydişehir'de "KOP Yem Bitkileri Mekanizasyon Projesi" protokolü imzalandı
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        Seydişehir'de "KOP Yem Bitkileri Mekanizasyon Projesi" protokolü imzalandı.

        Seydişehir'de tarımsal üretimin geliştirilmesi amacıyla, Seydişehir Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan proje, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın 2025 Yılı Mali Destek Programı kapsamında hibe desteği almaya hak kazandı.

        Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, gazetecilere, projenin hayata geçirilmesiyle birlikte Seydişehir'de yem bitkilerinde maksimum verim almayı hedeflediklerini söyledi.

        İlçenin her alanda gelişimi için tüm kurumlarla işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Ustaoğlu, şunları kaydetti:

        "Tarımsal üretim anlamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile birlikte hazırladığımız proje kapsamında ilçemizde üretilen yem bitkilerinden maksimum verim almayı hedefliyoruz. Proje kapsamında temin edeceğimiz çayır biçme makinası, ot toplama makinası, rulo balya makinası ve rulo balya sarma makinasını çiftçilerimizin hizmetine sunacağız. Bu sayede çiftçilerimiz ürünlerinden maksimum verimi alacak, tarımsal üretimimiz ve dolaylı olarak da hayvancılık faaliyetlerimiz gelişme gösterecek. Seydişehir Belediyesi olarak tarımsal kalkınmaya katkı sunmaya, üreticilerimizin yanında yer almaya ve ilçemize değer katacak projeleri hayata geçirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Desteklerinden dolayı KOP Başkanımız Murat Karakoyunlu'ya, projenin hazırlanmasında emeği geçen İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Yavuz Ünüvar'a ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, projemizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum."

        Program, Ünüvar ile Karakoyunlu'nun protokolü imzalamasının ardından sona erdi.

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