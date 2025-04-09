Konya'da Polis Haftası dolayısıyla etkinlikler yapıldı

Konya Emniyet Müdürlüğü tarafından, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Mevlana Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerde, teşkilatın envanterinde bulunan araçlar ile malzemeler vatandaşlara tanıtıldı.

Ayrıca Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, Su Altı Arama ve Kurtarma Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, SİBERAY ve KADES stantlarında ziyaretçilere çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Polis özel harekat ekiplerinin kullandığı zırhlı araçların da sergilendiği etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterdi.