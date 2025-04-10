Konya Tarım Fuarı yoğun ziyaretçi katılımıyla sürüyor

Konya Ticaret Odası (KTO) TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen 21. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı (21. Konya Tarım Fuarı) ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle sürüyor.

Tarım makineleri ve teknolojileri alanında küresel bir buluşma noktası olarak kabul edilen Konya Tarım Fuarı'nda katılımcılar, sektörün geleceğine yönelik önemli değerlendirmeler yaparak yeni iş bağlantıları kuruyor.

Fuarın Türkiye'nin tarımsal üretim kapasitesini artırması, verimlilik ve teknoloji entegrasyonunu geliştirmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

TÜYAP Konya Fuarcılık AŞ Bölge Müdürü Alposman Koparan, AA muhabirine, bu yıl 21'incisi düzenlenen Konya Tarım Fuarı'nın marka olduğunu söyledi.

Açılışın ardından ziyaretçi ilgisinin artarak sürdüğünü aktaran Koparan, "Açık alanda otoparklarımız dolmuş vaziyette. Yollara kadar insanlar arabaları park etmiş durumdalar. Fuar her sene martın ikinci ya da üçüncü haftasında olurdu. Bu sene ramazandan dolayı bunu nisana kaydırdık. Beklentimiz biraz daha az ziyaretçi olur yönündeydi çünkü 'çiftçimiz tarlaya girer' diye genel bir teamül vardır fakat şu anda şaşkınız çünkü hiç böyle bir şey görmedik. Marttan daha kalabalık geçecek gibi görünüyor." diye konuştu.

Koparan, çiftçilerin fuara yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, katılımdan son derece memnun olduklarını vurguladı. - Ticaret hacminin geçen yıldan fazla olması bekleniyor Geçen yıl fuara 234 bin ziyaretçi geldiğini anımsatan Koparan, şöyle konuştu: "Bu seneki rakam bugünkü gibi giderse 250 bini görme ihtimali var. Yabancı ziyaretçi beklentimiz 55 ülkeden en az 5 bin. Geçen sene kaydını yaptıran yabancılar, bu sene iki ay öncesinden kayıt yaptırdı. Son 3-4 gündür uçaklar hep yabancı dolu. Müthiş bir yabancı ziyaretçimiz var. Geçen yıl 43 ülkeden 4 bin 600 yabancı ziyaretçimiz vardı. Konya Ticaret Odası kayıtlarına göre geçen yıl 250-300 milyon dolarlık ticaret hacmi vardı. Bu sene bu hacim artabilir. Afrika ülkelerinden Tarım Bakanı ve yardımcıları vardı. Henüz ayrılmış değiller, şehirde görüşmelere devam ediyorlar. Fuardan sonraki günlerde rakam belli olur. Geçen seneki rakamların çok üstüne çıkacağına eminim. İki gündür firmaları geziyorum. Şu anda herkes memnun."