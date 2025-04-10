Seydişehir'de muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, ilçedeki muhtarlarla istişare toplantısında bir araya geldi.

Ustaoğlu, Belediye Meclis Toplantı Salonu'ndaki programda, muhtarlarla iş birliği içinde mahallelerin sorunlarının en aza indirilmesi için gayretle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Bu yıl yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Ustaoğlu, "Seydişehir'imizde adaletli bir yönetim anlayışını tabana yaydık. Tüm mahallelerimize büyüklüğüne göre eşit ve adil hizmet götürmenin gayreti içerisindeyiz. Bugüne kadar mahallelerimizde yaptığımız çalışmalar bunun en büyük göstergesidir." diye konuştu.

Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Yılmaz da Seydişehir'de birlik ve beraberlik içinde çalışıldığını ifade etti.