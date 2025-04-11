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        Konya'da düzenlenen Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası'nda açılışı yapıldı

        Konya'da, milli takım seçmeleri için düzenlenen Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı ve 17 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 20:52 Güncelleme: 11.04.2025 - 21:07
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        Konya'da düzenlenen Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası'nda açılışı yapıldı
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        Konya'da, milli takım seçmeleri için düzenlenen Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı ve 17 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı.

        Konya Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen şampiyonada 19 kulüpten 16 kadın ve 27 erkek takımı mücadele edecek.

        Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, açılış seremonisinde yaptığı konuşmada, şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

        Konya'nın önemli spor organizasyonlarına ev sahipliği yaptığını aktaran Öztürk, "İnşallah güzel bir organizasyon geçer. Sporcularımıza başarılar diliyorum. Dostane ve güzel bir organizasyon olmasını temenni ediyorum. Federasyonumuza ve yönetimine bu organizasyonu şehrimize verdiğinden dolayı da teşekkürlerimizi sunuyoruz." diye konuştu.

        Toplam 455 sporcunun mücadele edeceği şampiyona, 13 Nisan Pazar günü sona erecek.

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