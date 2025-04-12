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        Konya'da binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü

        Konya'da binlerce kişi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla yürüdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 22:15 Güncelleme: 12.04.2025 - 22:34
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        Konya'da binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü
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        Konya'da binlerce kişi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla yürüdü.

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Konya Şubesi öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, Kılıçarslan Meydanı'nı doldurdu.

        Ardından yürüyüşe geçen kalabalığın önünde ellerinde oyuncaklarla çocuklar, arkalarında ise Gazze'de ölen bebekleri sembolize eden "kefene sarılı cenazeler" taşıyan kadınlar ve meşale, pankart ve bayraklarla erkekler yer aldı.

        Binerce gösterici, "Müslüman uyuma kardeşine sahip çık" ve "katil İsrail Filistin'den defol" sloganlarıyla Zafer Meydanı'na kadar yürüdü.

        İHH Konya Şube Müdürü Halil İbrahim Kılıç, burada yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılarda 50 binden fazla masum sivilin şehit olduğunu söyledi.

        Şehit olanların çok büyük bir kısmını çocuklar, yaşlılar, kadınlar, sağlık çalışanları ve gazetecilerin oluşturduğunu ifade eden Kılıç, "Gazze'deki sağlık altyapısı İsrail'in saldırıları sebebiyle tamamen çöktü. Hastaneler ya bombalandı ya da hizmet veremez hale geldi." dedi.

        Kılıç, eğitim kurumları, ibadethaneler, su tesisleri ve barınma alanlarının saldırılarla yıkıldığını belirtti.

        Bu saldırıların, bir halkı sistematik olarak yok etmeye yönelik vahşi bir katliam olduğunu vurgulayan Kılıç, "Bu saldırıları gerçekleştiren işgalciler şunu çok iyi bilmelidir. Gazze hiçbir zaman yalnız değildir. Ateşkesin başlamasından bu yana saldırılarına devam eden, alınan kararları uygulamayan İsrail, bu alınan kararları uygulamaya zorlanmalıdır." diye konuştu.

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