Konya'da oyuncak tabancayla taksiciyi gasbetmeye çalışan şüpheli tutuklandı
Konya'nın Meram ilçesinde, taksi şoförüne gasp girişiminde bulunan zanlı tutuklandı.
Konya'nın Meram ilçesinde, taksi şoförüne gasp girişiminde bulunan zanlı tutuklandı.
Yaylapınar Mahallesi'nde, 28 yaşındaki M.A.D, müşteri gibi bindiği taksiden inerken, şoför V.K'ye silah doğrultarak kontak anahtarını almaya çalıştı.
Taksi şoförü, zanlıyı biber gazı kullanarak uzaklaştırdı.
İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, yakaladığı şüpheliyi gözaltına aldı.
Toplam 7 suç kaydı bulunduğu tespit edilen zanlının, olayda kullandığı silahın oyuncak olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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