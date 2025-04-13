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        Konya'da oyuncak tabancayla taksiciyi gasbetmeye çalışan şüpheli tutuklandı

        Konya'nın Meram ilçesinde, taksi şoförüne gasp girişiminde bulunan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 20:13 Güncelleme: 13.04.2025 - 20:13
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        Konya'da oyuncak tabancayla taksiciyi gasbetmeye çalışan şüpheli tutuklandı
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        Konya'nın Meram ilçesinde, taksi şoförüne gasp girişiminde bulunan zanlı tutuklandı.

        Yaylapınar Mahallesi'nde, 28 yaşındaki M.A.D, müşteri gibi bindiği taksiden inerken, şoför V.K'ye silah doğrultarak kontak anahtarını almaya çalıştı.

        Taksi şoförü, zanlıyı biber gazı kullanarak uzaklaştırdı.

        İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, yakaladığı şüpheliyi gözaltına aldı.

        Toplam 7 suç kaydı bulunduğu tespit edilen zanlının, olayda kullandığı silahın oyuncak olduğu belirlendi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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