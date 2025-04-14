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        Konya'da sondaj çalışması sırasında yaşanan kazada bir kişi öldü

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde su kuyusu açılması sırasında sondaj alanında yaşanan iş kazasında 14 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 11:58 Güncelleme: 14.04.2025 - 11:58
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        Konya'da sondaj çalışması sırasında yaşanan kazada bir kişi öldü
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde su kuyusu açılması sırasında sondaj alanında yaşanan iş kazasında 14 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk hayatını kaybetti.

        ilçeye bağlı Karabayat Mahallesinde su kuyusu açılması için sondaj yapıldığı sırada sondaj makinesinin halatındaki kanca 14 yaşındaki Yusuf Mısri'nin yüzüne çarptı.

        İhbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine geldi.

        Olay yerinde hayatını kaybeden Mısri'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlatırken firma sahibi 1 kişiyi gözaltına aldı.

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