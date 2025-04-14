Tarım Diplomasisi Forumu ekim ayında Konya'da düzenlenecek

Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Konya'da ekim ayında gerçekleştirilecek Tarım Diplomasisi Forumu'nun tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.

Eker, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğinin ev sahipliğinde, TARPOL ile Yeşil Etki Derneği tarafından ekim ayında Konya'da yapılacak foruma ilişkin Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, gıda ve tarım diplomasisinin dünya ve insanlık için önemli bir ihtiyaç olduğunu söyledi.

Tarımda sürdürülebilir üretimin ve gıda güvenliğinin biyoloji, ekonomi ve ekoloji disiplinleriyle oluşturulacak politikalarla sağlanabileceğini ifade eden Eker, şöyle konuştu:

"Dünya bu 3 disiplinin kesişim kümesinde dengeli bir tarımsal üretim felsefesini benimseyip hayata geçirmediği için bugün biz iklim değişikliğini de küresel ısınmayı da etkileyen bir ekolojik problemle karşı karşıyayız. Son 200 yılda sanayi devriminden sonra insanlığın karşı karşıya kaldığı problemlerin temelinde bu var. O nedenle TARPOL olarak bilgi ve hikmetle birlikte bu tarımsal üretimi sürdürülebilir kılabileceğimizi düşünüyoruz."

Eker, dünyada savaşların, çatışmaların yaşandığını, Türkiye'nin Karadeniz ve Akdeniz gibi iki önemli kriz havzasının arasında yer aldığını belirterek, şöyle devam etti: "Bu bölgenin hem gıda üretimi hem tüketimi açısından ciddi bir potansiyeli var. Dolayısıyla buralardaki sorunlar ciddi sonuçlar doğurabilecektir. Medeniyet tasavvurumuz içerisinde, hakka ve hakkaniyete uygun bir şekilde, bilgi ve hikmetle bütün bu meseleleri kotarmak mecburiyetindeyiz. Bunu da ancak Konya yapar ancak Türkiye yapar. Çünkü hem kültür hem inanç hem medeniyet tasavvuruyla ilgili kodlarımız, bize doğal olarak bu misyonu veriyor." Tarım Diplomasisi Forumu'nda birçok sorunun detaylı şekilde inceleneceğini, konuşulacağını, geleneksel diplomatik yöntemlere katkı sağlanacağını aktaran Eker, "Tarım Diplomasisi Forumu'nu, diplomasiyi de sorunların çözümü konusunda ciddi, etkili bir araç olarak kullanacak, kullanmayı önerecek bir platform olarak değerlendiriyoruz. Bizim temennimiz bu. İlk defa ülkemizde düzenlenecek ve dünyada henüz tartışılmamış, ilk defa belki burada vücut bulacak olan Tarım Diplomasisi Forumu'nun uluslararası alanda yürüttüğümüz faaliyetlerimize katkı sağlaması ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

- "(Zirai don) Ayrıntılı bir rapor hazırlayıp aktaracağız" Eker, bir gazetecinin zirai dona ilişkin sorusu üzerine, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğine dikkati çekerek, "Biz de Vakıf olarak bu konuyla ilgili değerlendirmeler yapıyoruz. Ayrıntılı bir rapor hazırlayıp Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, ilgili bakanlıklarımıza aktaracağız. Tabii yaraların sarılması veya çiftçilerimize üretimi sürdürebilir halde tutması için katkı sağlanması, destek verilmesi esastır." diye konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da tarımın, ekonomi, dış politika, çevre ve toplumsal barışın temel yapı taşlarından olduğunu söyledi. Gıda bağımsızlığının artık ulusal güvenliğin bir parçası olduğunu ifade eden Altay, şunları kaydetti: "Tüm dünyayı etkisi altına alan iklim değişikliği, kuraklık ve doğal afetler, tarımsal üretimi her geçen gün daha da kırılgan hale getirmektedir. Böylesine hassas bir denklemde, tarımı sadece üretim veya ticaret alanı olarak değil; aynı zamanda diplomatik bir anahtar olarak ele almak zorundayız. Bununla birlikte sürdürülebilir tarımsal üretimi sağlamak, gençlerimizi tarımsal faaliyetlere entegre ederek, tarımsal üretimi gelecek nesillere taşımak da son derece hayati meselelerden biridir."