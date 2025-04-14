Konya'da tartıştığı dükkan sahibini av tüfeğiyle öldüren kiracı tutuklandı
Konya'da dün tartıştığı dükkan sahibini av tüfeğiyle öldüren lokantacı cezaevine gönderildi.
Konya'da dün tartıştığı dükkan sahibini av tüfeğiyle öldüren lokantacı cezaevine gönderildi.
Cinayetin ardından polis ekiplerince gözaltına alınan katil zanlısı Harun Ç, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.
Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi Hatip Caddesi'ndeki lokantada dün alacak meselesinden çıkan kavgada kiracı Harun Ç'nin av tüfeğiyle ateş ettiği dükkan sahibi Muammer Tutar hayatını kaybetmişti. Katil zanlısı Harun Ç, polis ekiplerince yakalanmıştı.
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