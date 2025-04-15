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        Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Sahipsiz Hayvan Doğal Yaşam Alanı"nı gezdi

        Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Sahipsiz Hayvan Doğal Yaşam Alanı"nda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 14:23 Güncelleme: 15.04.2025 - 14:23
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        Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Sahipsiz Hayvan Doğal Yaşam Alanı"nı gezdi
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        Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Sahipsiz Hayvan Doğal Yaşam Alanı"nda incelemelerde bulundu.

        Kavuş, Sefaköy mevkisinde yaptığı konuşmada, hayvanlara insani ve insancıl çözümle yaklaştıklarını söyledi.

        İnsanların en temel isteğinin sokaklarda çocukların rahatça oynaması olduğunu belirten Kavuş, "Sabah okula giden çocuklar veya yaşlıların camiye giderken, herhangi bir yerden 'Sahipsiz hayvan çıkıp da saldıracak mı?' korku içinde olmadan yaşamaları gerekiyordu. Bu gereklilik yeni oluşmadı. Bir süredir vardı. Düzenlemenin oluşmasıyla beraber, biz de artık bu gerekliliği yerine getirmeye başladık." dedi.

        Kavuş, sokaktaki canlara eziyet etmeden, onların sağlıklı bir ortamda yaşamlarına devam edebilmeleri için, sağlıklı ve doğal bir ortamın gerekli olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

        "İçerisinde bulunduğumuz 70 bin metrekarelik alanda, her biri 5'er bin metrekarelik olan toplam 13 alan oluşturduk. Burası yaklaşık 7 bin hayvan kapasiteli. Bugün itibariyle topladığımız sayı, 3 bin 91. Yani şubatın 3'ünden başlayıp bugüne kadar topladığımız hayvan sayısı. Ekibi de çoğaltarak devam ediyoruz ki bir an önce sokakları güvenli hale getirelim, insanlarımız zarar görmesin. Bizler uykularımızı kaçırmayalım. Ağaçlık alanlarımız da doğal şemsiye oldu. Yeterli sayıda kulübeleri alanlara koyduk."

        Yaşam alanındaki bölümlere değinen Kavuş, Sahipsiz Hayvan Doğal Yaşam Alanında dişi, erkek, ırk, gibi bölümlerin ayrı olduğunu anlattı.

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