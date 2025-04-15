Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 31 zanlı tutuklandı

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 91 şüpheliden 31'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 4-14 Nisan'da operasyonlar düzenledi.

Belirlenen adreslere yönelik 52 operasyonda yapılan aramalarda 13 bin 198 uyuşturucu hap, 6 kilo 364 gram çeşitli niteliklerde uyuşturucu madde, 22 peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 272 bin 650 lira ele geçirildi.

Karatay ilçesi İstiklal Mahallesi'nde bir evin elektrik panosuna gizlenmiş uyuşturucu ve hassas terazi de polisin dikkati sayesinde bulundu.

Operasyonlarda gözaltına alınan 91 şüpheliden 90'ının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 48'i ifadelerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen 42 zanlıdan 31'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.