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        Bacaklarındaki boy farkı ameliyatla düzeltilen futbolcu kız Milli Takım'da top koşturmak istiyor

        Konya'da 10 yaşındayken geçirdiği trafik kazasına bağlı olarak bacakları arasında boy ve şekil farkı oluştuğu için 4 kez ameliyat olan lisanslı futbolcu, spor hayatına profesyonel olarak devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 16:51 Güncelleme: 15.04.2025 - 17:12
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        Bacaklarındaki boy farkı ameliyatla düzeltilen futbolcu kız Milli Takım'da top koşturmak istiyor
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        Konya'da 10 yaşındayken geçirdiği trafik kazasına bağlı olarak bacakları arasında boy ve şekil farkı oluştuğu için 4 kez ameliyat olan lisanslı futbolcu, spor hayatına profesyonel olarak devam ediyor.

        Konya'da 8 yıl önce trafik kazası geçiren Fatma Tıkansak (18), kazadan sonra bir sağlık kuruluşunda ameliyat olup, 2 yıl hiçbir sıkıntı yaşamadan hayatına ve çok sevdiği futbola devam etti.

        Bacağında şekil bozukluğu oluştuğu için 12 yaşında tekrar ameliyat olan Tıkansak'ın, 15 yaşında büyüme çağı nedeniyle boyu uzayınca iki bacağı arasında 5 santimetre boy farkı oluştu.

        Bir bacağı diğerinden kısa kalan Tıkansak'ın, yapılan 2 ameliyatla kısa olan bacak kemiği uzatıldı ve bacak boyları eşitlendi. Toplamda 4 ameliyatın ardından 2 yıl önce sahalara dönen Tıkansak, rehabilitasyon sürecini de tamamladı.

        15 yaşında olduğu ameliyattan bir yıl sonra, rehabilitasyon ve kontrol sürecinde spora tekrar başlayan ve 2 yıldır profesyonel olarak futbol oynayan Tıkansak, milli takım forması giymeyi hedefliyor.

        Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünden Doç. Dr. İsmail Hakkı Korucu tarafından tedavi edilen Tıkansak, AA muhabirine, doktoru ve ekibinin kendisiyle çok yakından ilgilendiğini söyledi.

        Futbol hayatına geri döndüğü için çok mutlu olduğunu ifade eden Tıkansak, "İki yıldır aktif bir şekilde futbol oynuyorum. Futboldan bir sene ayrı kalmıştım, oynayamamıştım. Şu anda mutluyum çünkü sahaya tekrar dönebildim. Zor bir ameliyattan sonra spor yapmak, futbol oynamak çok büyük bir şey. Çok mutluyum." dedi.

        Tıkansak, eğitim hayatını da futbol kariyerini de sürdürmek istediğini, gelecekte yazılım mühendisi olmak istediğini dile getirerek, "İlerde inşallah Milli Takım formasını giymek istiyorum. Ben futbolu bırakmayı hiçbir zaman düşünmedim. İnşallah Milli Takım formasını da bir gün terletmek istiyorum." diye konuştu.

        - "Başarılı bir netice elde ettik. Bacak boylarını eşitledik"

        Doç. Dr. İsmail Hakkı Korucu da hastanın engelli kalabilecekken, tedavi süreci sonrası futbol dahi oynayabiliyor olmasından büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

        Kırık sonrası gelişen bacakta kısalık ve şekil bozulduğu için hastanın bacak kemiğini uzatma işlemi yaptıklarını anlatan Korucu, şöyle konuştu:

        "Epifizyodez ameliyatlarıyla, açısal bozuklukları, şekil bozukluklarını bir miktar düzelttik. Ancak daha sonrasında ergenlik döneminde hastamızın bir bacağında ciddi boy kısalığı, boy farkı oluşmaya başladı. Dışardan bilgisayar destekli cihazlarla, hastanın bacak boyunu uzatma ve deforminite düzeltme ameliyatlarını kombine halde yaptık. Başarılı bir netice elde ettik. Bacak boylarını eşitledik. Hastamız şimdi hiçbir aksama yaşamadan futbol hayatına geri döndü."

        Korucu, kombine ameliyatlar ve bugüne dek sürdürdükleri rehabilite ve kontrolle tedavi sürecini tamamladıklarını dile getirerek, "Kendi işini bile neredeyse zor görecek bir halden, şimdi profesyonel spor hayatına devam edebileceği bir hale geldi. Bu çok büyük bir başarı. Hasta için de bizim için de çok gurur verici." dedi.

        Galeri
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