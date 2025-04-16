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        Gıda zehirlenmelerine karşı uzmandan uyarı

        Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Karakaya, gıda zehirlenmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 15:03 Güncelleme: 16.04.2025 - 15:03
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        Gıda zehirlenmelerine karşı uzmandan uyarı
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        Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Karakaya, gıda zehirlenmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

        Karakaya, yaptığı yazılı açıklamada tüketicinin etiket okuma alışkanlığı kazanması ve nasıl üretildiğini bildiği ürünlere yönelmesi gerektiğini belirtti.

        Üretim koşullarının göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

        "Ülkemizde, sağlık koşullarına, üretim ortamlarında hijyen kurallarına dikkat edilmediği takdirde bu tip riskler karşımıza çıkabiliyor. Tarladan sofraya kadar olan süreçte dikkat edilmesi gereken birçok nokta var. Öncelikle çevre ve tarım bakanlıklarının su ve gübre yönetmeliğine uygun yetiştirilen gıdaların tüketilmesi gerekiyor. Et ürünlerinin elde edildiği ortamların, hijyen kurallarına uygun sağlıklı ortamlar olmasını istiyoruz. Yani elle sağılan sütü değil, makine ile sağılan sütü, hızlı bir şekilde soğutulmuş olarak tercih etmeliyiz. Kombinalar dışında kesilmiş hayvanların etlerinde gıda güvenliği açısından çok ciddi sorunlar vardır. Bu konuda da dikkatli olmamız gerekiyor."

        Karakaya, tüketicilerin sağlık için bazı alışkanlıkları edinmesi gerektiğini belirterek, "Tüketicilere en başta etiket okuma olmak üzere birçok alışkanlığı kazandırmamız gerekiyor. Çünkü bazen son tüketim tarihi geçmiş ürünler de satış noktalarından bize ulaşabiliyor ya da sağlıksız ürünler satılabiliyor." ifadesini kullandı.

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