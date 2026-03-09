Yalıhüyük Kaymakamı Çelik, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
Yalıhüyük Kaymakamı Muhammed Sefa Çelik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, hükümet konağında ve kamu kurumlarında çalışan kadınlara karanfil takdim etti.
Giriş: 09.03.2026 - 15:41 Güncelleme:
Yalıhüyük Kaymakamı Muhammed Sefa Çelik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, hükümet konağında ve kamu kurumlarında çalışan kadınlara karanfil takdim etti.
Çelik, kadınların her gün değerli olduğunu vurgulayarak, kadınlara destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.
Kadınların üretimden yönetime, hayatın her alanında aktif olmasının önemine işaret eden Çelik, tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri