        Konya Haberleri

        Konya Büyükşehir Belediyesinin çiftçiye desteği sürüyor

        Konya Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal bölgelerde kalkınmayı sağlamak ve tarımsal çeşitliliği artırmak amacıyla kuraklığa dayanıklı tohum desteği sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 15:40 Güncelleme:
        Konya Büyükşehir Belediyesinin çiftçiye desteği sürüyor

        Konya Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal bölgelerde kalkınmayı sağlamak ve tarımsal çeşitliliği artırmak amacıyla kuraklığa dayanıklı tohum desteği sürüyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, iklim değişikliğinin etkilerinin özellikle Konya havzasında yoğun şekilde hissedildiğini belirtti.


        Tarımsal üretimde kuraklığa dayanıklı, daha az su tüketen alternatif ürünlerin yaygınlaşmasına büyük önem verdiklerini aktaran Altay, şunları kaydetti:

        "2025'te başvurularını aldığımız, üreticilerimize yüzde 50 hibe destekli 17 bin 450 kilogram aspir tohumunun dağıtımını yaptık. Bu destekle 3 bin 490 dekar alanda aspir ekimi gerçekleştirilecek. Çiftçimiz için bereketli olmasını diliyorum. Bu destekle hem su kaynaklarımızın daha verimli kullanılmasını hem de çiftçimizin gelir çeşitliliğinin artmasını hedefliyoruz. Yağı da çok değerli olan aspir bitkisi, yerli yağlık bitki üretiminin artırılması açısından da ülkemiz için büyük önem taşıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak su tasarruflu tarım için üreticimizin yanında olmaya ve sürdürülebilir tarımı desteklemeye devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

