Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Mini bahçe traktörü "Tarla Faresi" çiftçilerin işini kolaylaştıracak

        ABDULLAH DOĞAN - Düzce'de faaliyet gösteren firma tarafından geliştirilen yeni nesil mini bahçe traktörü, işlevselliğiyle öne çıkıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 11:06 Güncelleme: 18.04.2025 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mini bahçe traktörü "Tarla Faresi" çiftçilerin işini kolaylaştıracak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABDULLAH DOĞAN - Düzce'de faaliyet gösteren firma tarafından geliştirilen yeni nesil mini bahçe traktörü, işlevselliğiyle öne çıkıyor.

        Makine ekipmanları üreten firma, AR-GE çalışmalarıyla 12 ile 25 beygir arasında değişen motor gücüne sahip, çeşitli işlerde kullanılabilen mini bahçe traktörleri üretti.

        Şirket, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) desteğiyle çıkardığı ilk ürünlerini Konya Ticaret Odası (KTO) TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde 8-12 Nisan'da düzenlenen 21. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı'nda (21. Konya Tarım Fuarı) çiftçilerle buluşturdu.

        Sergilenen ürünlerin arasında 160 santimetrelik uzunluğu ve 90 santimetrelik genişliğiyle öne çıkan, 14 beygirlik, belden kırma şasili ve 3 vitesli "Tarla Faresi" adı verilen traktör, 400 kilogram yük kapasitesinde römork çekebiliyor.

        - Mini traktör, çiftçiler tarafından ilgi gördü

        Şirketin genel müdürü Aydın Sağlam, AA muhabirine, motorlu 5 aracın ilk kez fuarda tanıtıldığını, "Tarla Faresi" adını verdikleri modelin yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

        İşlevsel aparatlarla bahçe traktörlerinin çiftçilerin iş yükünü hafifleteceğine dikkati çeken Sağlam, "Arka tekeri sökülerek toprak işleme aparatları takılabiliyor. Her türlü bahçe işlerinde kullanılabiliyor. Çekme, kaldırma, kar kürüme gibi işlemleri yapabiliyor. Tüm ürünlerde yerli motor var. Tamamını yerli mühendislik kabiliyetiyle ürettik. Tasarım, hidrolik sistemler, motor, şanzıman ve diğer aksamlarıyla yerlilik oranı yüzde 90." diye konuştu.

        Şirketin diğer ürünleri arasında yer alan 15 beygirlik benzinli motora sahip "Go Traktör" modelinin, ATV benzeri yapısıyla hem taşıma hem de toprak işleme işlerinde kullanılabildiğini belirten Sağlam, 25 beygir gücündeki "TWIN BOX" modelinin de 4X4 çekişli ve çift şanzımanlı yapısıyla farklı arazilerde yüksek performans sunduğunu dile getirdi.

        - Ekimde seri üretimine başlanacak

        Fuarda çok sayıda sipariş ve bayilik başvurusu aldıklarını anlatan Sağlam, hedeflerinin ürünlerinin yüzde 50'sini ihraç etmek olduğunu söyledi.

        Sağlam, ekimde Akçakoca'daki 3 bin metrekarelik kapalı alanda traktörlerin seri üretimine başlamayı planladıklarını vurgulayarak, "Yıllık 1000 adet üretim kapasitemiz var. Uzak Doğu'dan ithal edilen modellerin alternatifi olarak bu ürünü sunmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

        Mini bahçe traktörlerinin yalnızca profesyonel tarım değil aynı zamanda hobi amaçlı kullanıcılar tarafından da tercih edildiğini dile getiren Sağlam, yerli üretimin tarımda dönüşüm açısından büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yaşlı kadın gibi kuyumcuyu soymaya kalkmıştı! Kadın bankacının ifadesi şaşırttı!
        Yaşlı kadın gibi kuyumcuyu soymaya kalkmıştı! Kadın bankacının ifadesi şaşırttı!
        Huzurevindeki yangından kahreden haber!
        Huzurevindeki yangından kahreden haber!
        Bazı bölgelerde kayıp yüzde 100'e ulaştı
        Bazı bölgelerde kayıp yüzde 100'e ulaştı
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        İstanbul'da 2 bin 500 taksi için ihale yapılacak
        İstanbul'da 2 bin 500 taksi için ihale yapılacak
        Galatasaray'da hedef 6!
        Galatasaray'da hedef 6!
        Kesinleşmiş hapis: 223 yıl! 20 ilde arama kaydı vardı! Arazide çobanmış!
        Kesinleşmiş hapis: 223 yıl! 20 ilde arama kaydı vardı! Arazide çobanmış!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Artık paralı plaj yok"
        "Artık paralı plaj yok"
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        17 yaşındaki sürücü öğrencilerin arasına daldı! Okul dönüşü ölüm!
        17 yaşındaki sürücü öğrencilerin arasına daldı! Okul dönüşü ölüm!
        Galatasaray Xhaka ile görüştü!
        Galatasaray Xhaka ile görüştü!
        Taşla sopayla birbirlerine girdiler! 'Aracıma çarptın' cinayeti!
        Taşla sopayla birbirlerine girdiler! 'Aracıma çarptın' cinayeti!
        Lüks çantalar gerçekten Çin'de mi üretiliyor?
        Lüks çantalar gerçekten Çin'de mi üretiliyor?
        Yaşlı kadını dövüp gasp ettiler! Zanlı çok yakını çıktı!
        Yaşlı kadını dövüp gasp ettiler! Zanlı çok yakını çıktı!
        Trump, Powell'ı gerçekten görevden alabilir mi?
        Trump, Powell'ı gerçekten görevden alabilir mi?
        Arkadaşını öldüren genç: Cinler musallat oldu!
        Arkadaşını öldüren genç: Cinler musallat oldu!
        Suudi Arabistan Schengen'den muaf mı tutulacak?
        Suudi Arabistan Schengen'den muaf mı tutulacak?
        Bilim dünyasının en büyük sırrı: Warmhole
        Bilim dünyasının en büyük sırrı: Warmhole
        İnsanlar neden tokalaşıyor?
        İnsanlar neden tokalaşıyor?

        Benzer Haberler

        Sobadan çıkan gazdan etkilenen anne ile oğlu hastaneye kaldırıldı
        Sobadan çıkan gazdan etkilenen anne ile oğlu hastaneye kaldırıldı
        Konya'da karbonmonoksit gazından etkilenen anne ve oğlu hastaneye kaldırıld...
        Konya'da karbonmonoksit gazından etkilenen anne ve oğlu hastaneye kaldırıld...
        Yaşı küçük sürücünün ortaokul öğrencilerine çarptığı kaza kamerada: 1 ölü,...
        Yaşı küçük sürücünün ortaokul öğrencilerine çarptığı kaza kamerada: 1 ölü,...
        Yaşı küçük sürücü ortaokul öğrencilerine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Yaşı küçük sürücü ortaokul öğrencilerine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Konya'da otomobilin çarptığı 2 çocuktan biri hayatını kaybetti, diğeri ağır...
        Konya'da otomobilin çarptığı 2 çocuktan biri hayatını kaybetti, diğeri ağır...
        Konya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin yargılanan sanıklara hapi...
        Konya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin yargılanan sanıklara hapi...