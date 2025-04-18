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        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Fenni Fırın'ın ikinci etabının tanıtımını gerçekleştirdi

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediye tarafından kente kazandırılan Fenni Fırın'ın ikinci etabının tanıtımını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 16:55 Güncelleme: 18.04.2025 - 16:55
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        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Fenni Fırın'ın ikinci etabının tanıtımını gerçekleştirdi
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        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediye tarafından kente kazandırılan Fenni Fırın'ın ikinci etabının tanıtımını yaptı.

        Fenni Fırın'ın hizmet vermeye başlayan ikinci etabını gazetecilerle inceleyen Altay, Fenni Fırın'ın Konyalılara hijyenik ekmek üretmek amacıyla 1927'de kurulduğunu ancak 1985'te yol genişletme faaliyetleri kapsamında ortadan kalktığını söyledi.

        Altay, halk ekmeğin adını 2023'te Fenni Fırın yaparak hizmet vermeye devam ettiklerini belirterek, "Günlük 150 bin ekmek kapasitesine ulaşmış bulunuyoruz. Burası Konya'nın en hijyenik tesislerinden birisi. 9 tane 30 tonluk paslanmaz çelikte depoladığımız unları el değmeden hamur haline getirilip 33 metrelik tünelde yine hiç insan eli değmeden hijyenik bir şekilde üretilerek en son paketleme aşamasına kadar getirdiğimiz bir tesiste bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

        - Somun, ekşi mayalı ve tam tahıllı ekmek üretimi de yapılıyor

        Fenni Fırın'ın Konya'nın en önemli markalarından biri haline geldiğini vurgulayan Altay, şöyle devam etti:

        "Ayrıca tesisimizde yarı otomatik 90 bin sandviç ekmek ve 25 bin simit üretimi gerçekleştiriyoruz. Simitlerimizi 'BÜFEM' markası adı altında 5 liradan, hatta simit-çay 10 lira, simit-ayran 10 liradan vatandaşımıza en ucuz şekilde ulaştırıyoruz. Şu anda Fenni Fırın Türkiye'nin en modern tesislerinden birisi. Günlük 150 bin kapasitesi var. Ayrıca Konya'nın vazgeçilmezi olan 8 bin somun ekmeği el işçiliğiyle üretiyoruz. Ekşi mayalı, tam tahıllı olmak üzere farklı çeşitlerde ekmekler de üretmeye devam ediyoruz. Ereğli'de yeni bir tesis yapmak için çalışmalara başladık. Biz vatandaşımızın en uygun fiyata en hijyenik ortamda kaliteli ekmek alabilmeleri için bu çalışmayı gerçekleştirdik. Şu anda 52 büfemizde bu satışı gerçekleştiriyoruz. 122 personelle Fenni Fırınımız Konya'mıza önemli hizmetlerde bulunuyor."

        Altay, bundan sonra da vatandaşa en hijyenik şekilde gıda ürünlerine ulaşması için çalışmalar yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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