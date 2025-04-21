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        SÜ'de Türk Yıldızları Fotoğraf Sergisi açıldı

        Selçuk Üniversitesi (SÜ) İletişim Fakültesi'nde Türk Yıldızları Fotoğraf Sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 12:40 Güncelleme: 21.04.2025 - 12:40
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        SÜ'de Türk Yıldızları Fotoğraf Sergisi açıldı
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        Selçuk Üniversitesi (SÜ) İletişim Fakültesi'nde Türk Yıldızları Fotoğraf Sergisi açıldı.

        İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vedat Çakır, fakültenin sergi salonunda düzenlenen programda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında sergi hazırladıklarını belirtti.

        Çakır, Türk Yıldızları'nın cesaretin, disiplinin vücut bulmuş hali olduğunu vurgulayarak, "Her gösterisinde Türk halkının kalbine dokunan Türk Yıldızları'mız aynı zamanda genç nesillere ilham veren ve sınırları aşan bir gurur ögesidir. Gökyüzüne bakıp Türk Yıldızları'nı gören her birey, bu milletin neler başarabileceğini bir kez daha hatırlayacaktır." dedi.

        Gazetecilik Bölümü Öğretim Görevlisi Şenol Karaarslan'ın 2018'de Antalya ve Konya'daki gösterilerde çektiği 20 fotoğrafın yer aldığı serginin açılışına, SÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Oğuz Tunç, İletişim Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri katıldı.

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