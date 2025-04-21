Konya'da Savunma Sanayi Zirvesi başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, "Bu hafta perşembe günü yerli ve milli bir gemi olmasıyla gurur duyduğumuz, donanmamızın, deniz kuvvetlerimizin incisi TCG Anadolu gemimizle İstanbul'dan Çanakkale'ye 500 genç arkadaşımızı götüreceğiz. Milli Savunma Bakanlığımızla böyle istisnai ve özel bir çalışma yürütüyoruz." dedi.

Efendioğlu, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Havacılık ve AR-GE Topluluğunca, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kapsül Teknoloji Platformu desteğiyle NEÜ Konferans Salonu'nda düzenlenen ve 2 gün sürecek Savunma Sanayi Zirvesi'nin açılış töreninde konuştu.

Enes Efendioğlu, Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerde öğrencilerin projelerine destek sağladıklarını söyledi.

Bu desteğin amacının, gençlerin tecrübe kazanmalarını ve kendilerini geliştirmelerini sağlamak olduğunu dile getiren Efendioğlu, "Bu program gibi Türkiye'nin dört bir yanında Hakkari'den Şırnak'a, Artvin'den Rize'ye, Edirne'den Kırklareli'ne, Aydın'dan Muğla'ya Türkiye'nin bütün şehirlerinde, 81 ilin tamamında sadece 3. dönemde bin 300 proje gerçekleştirildi. Üniversitelerdeki öğrenci topluluklarında görev yapan sizin gibi genç arkadaşlar gerçekleştirdi bu projeleri. Biz bakanlık olarak bu projeleri gerçekleştirmeniz için sizlere destek veriyoruz." ifadesini kullandı.

Efendioğlu, Konya'nın savunma sanayisi ve havacılık alanında ön plana çıkan bir şehir olduğunun altını çizerek, Konya'daki üniversitelerin de öğrencilere bu alanlarda kendilerini geliştirmeleri için büyük imkan sağladığını bildirdi. - "TCG Anadolu gemimizle İstanbul'dan Çanakkale'ye 500 genç arkadaşımızı götüreceğiz" Her yıl nisan sonunda 57. Alay Vefa Yürüyüşü programını Çanakkale'de gerçekleştirdiklerini hatırlatan Efendioğlu, şunları kaydetti: "Bu yıl ilk kez Milli Savunma Bakanlığımızla beraber bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu hafta perşembe günü yerli ve milli bir gemi olmasıyla gurur duyduğumuz, donanmamızın, deniz kuvvetlerimizin incisi TCG Anadolu gemimizle İstanbul'dan Çanakkale'ye 500 genç arkadaşımızı götüreceğiz. Milli Savunma Bakanlığımızla böyle istisnai ve özel bir çalışma yürütüyoruz. Oraya da sizler gibi genç arkadaşlar katılacak. Savunma sanayisiyle, Deniz Kuvvetleriyle ilgilenen ve bu alanda çalışmalar yapan arkadaşlarımız orada yer alacak. Sizler de kendi projelerinizi sınır tanımayacak ufuklarla beraber gerçekleştirebilirsiniz. Bütün bu imkanlar, projeler, çalışmalar sizler için var. Hayal edip başaramayacağınız hiçbir şey yok."