Beyşehir Kitap Günleri etkinliği başladı

Beyşehir Belediyesi tarafından organize edilen Beyşehir Kitap Günleri başladı.

Beyşehir Kültür ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, 27 Nisan tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Onlarca yayınevi ve yazar, binlerce kitapla Beyşehirlilerle buluşacak. Söyleşiler, imza günleri ve edebiyat dolu anlarla her yaştan kitapsevere hitap edecek etkinlik, ilçede kültürel bir şölen havası estirecek.

Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir'de geçtiğimiz yıllarda da bu tür etkinlikler gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, "Kitap Günleri'ni bundan sonra her yıl daha da büyüterek geleneksel hale getirmek istiyoruz. Kitapla büyüyen bir nesil, güçlü bir gelecektir. Tüm hemşehrilerimizi bu kültür şölenine davet ediyorum." dedi.