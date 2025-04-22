Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Konya'da zirai dondan etkilenen elma bahçelerini inceledi

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Konya'nın Ereğli ilçesinde zirai dondan etkilenen elma bahçelerinde incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 15:34 Güncelleme: 22.04.2025 - 15:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Konya'da zirai dondan etkilenen elma bahçelerini inceledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Konya'nın Ereğli ilçesinde zirai dondan etkilenen elma bahçelerinde incelemede bulundu.

        Bayraktar, Bulgurluk Mahallesi yakınlarında zirai dondan zarar gören elma bahçesini gezdi, üreticilerden bilgi aldı.

        Doğal afetlerin son yıllarda Türkiye'yi çok olumsuz etkilediğini belirten Bayraktar, afet sayısının da hızlı şekilde arttığını dile getirdi.

        Bayraktar, afet sayısının yanı sıra şiddetinin de arttığına dikkati çekerek, "Maalesef nisanın 10'undan itibaren 11-12 Nisan'da eksi 20 dereceleri gördük. Bu son 30 yılın en düşük ısı değerleri ve bu afet Türkiye geneline baktığımızda tarihin en büyük afeti olarak da tarihe geçmiş bulunuyor." dedi.

        Türkiye'nin birçok yerinde incelemelerde bulunduklarına değinen Bayraktar, Konya'nın Ereğli ilçesinde elma ve kiraz üretiminde yüzde 100 seviyesinde zarar olduğunu söyledi.

        Bayraktar, zirai donun sadece meyve bahçelerini etkilemediğini, buğday ve arpanın da yüzde 20 seviyesinde zarar gördüğünü belirtti.

        Üretecinin zor zamanlardan geçtiğini vurgulayan Bayraktar, şöyle konuştu:

        "Üreticilerimizin beklentileri var. TARSİM çok önemli bir kuruluş fakat TARSİM'de istediğiniz seviyeye gelemedik. Yani Türkiye'deki alanlarımızın beşte biri TARSİM kapsamında, üreticilerimizin de üçte biri TARSİM kapsamında. TARSİM bu süreçte çok önemli. TARSİM'de sigorta yaptıran üreticilerimiz zararlarını tazmin ederken, kapsamda olmayan üreticilerimiz mağdur durumda, devletimizden yardım bekliyor. Üreticilerimizin TARSİM'e ilgi göstermesi için TARSİM'e de düşen görevler var. Üreticilerimiz özellikle gittiğimiz, sahada, alanda gördüğümüz kadarıyla TARSİM'in hakkaniyetli, adil ve hassas olması konusunda talepte bulunuyor. Hasar tespitlerini yaparken üreticileri koruyan bir anlayış içerisinde olması gerektiğini söylüyor."

        Üreticinin acil olarak nakde ihtiyacı olduğunu aktaran Bayraktar, zarar tespitlerinin hemen sonra üreticiye ödeme yapılması gerektiğini dile getirdi.

        Bayraktar, üreticilerin, bankadan kredi almanın kolaylaştırılması talebi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Üzücü olan şey şu, bazı bahçelerde gördük, dallar da kurumuş ağacın gövdeleri de zarar görmüş. Yani iyi bir bakım yapılmadığı takdirde önümüzdeki yıllarda bazı meyve ağaçları meyve tutumu yapamayacak. Önümüzdeki yıllarda da çiftçimizi zorlayacak, sıkıntıya koyacak bir konu. Bunun dikkate alınarak yardımları buna göre yapmak, borç yapılanmasını buna göre yapmak gerekiyor."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2 yaşındaki çocuğa şiddet! Bakıcı tutuklandı!
        2 yaşındaki çocuğa şiddet! Bakıcı tutuklandı!
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Kuzeyden serin, güneyden tozlu rüzgarlar esiyor!
        Kuzeyden serin, güneyden tozlu rüzgarlar esiyor!
        Kız arkadaşı gözyaşına boğuldu! Öldüren ziyaret!
        Kız arkadaşı gözyaşına boğuldu! Öldüren ziyaret!
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Papa dünya çapında anıldı
        Papa dünya çapında anıldı
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        Galatasaray final peşinde!
        Galatasaray final peşinde!
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        Xhaka'da yalnız değil!
        Xhaka'da yalnız değil!
        "Ölümle burun buruna geldik"
        "Ölümle burun buruna geldik"
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Darp edildikleri gece kulübüne kurşun yağdırdılar!
        Darp edildikleri gece kulübüne kurşun yağdırdılar!
        Kadın katili metruk binada yakalandı! İşte ilk ifadesi!
        Kadın katili metruk binada yakalandı! İşte ilk ifadesi!
        Biri öldü, diğeri yaralı... Ayrılık tartışması kanlı bitti!
        Biri öldü, diğeri yaralı... Ayrılık tartışması kanlı bitti!

        Benzer Haberler

        Milli Savunma Bakanlığı, Konyalı öğrencilerin helikopter görme hayalini ger...
        Milli Savunma Bakanlığı, Konyalı öğrencilerin helikopter görme hayalini ger...
        Konya'da usulsüz reçete düzenledikleri öne sürülen 2 şüpheli yakalandı
        Konya'da usulsüz reçete düzenledikleri öne sürülen 2 şüpheli yakalandı
        Akşehir'de turizm ve otelcilik lisesinin açılışı yapıldı
        Akşehir'de turizm ve otelcilik lisesinin açılışı yapıldı
        Fransa'dan yola çıkan bisikletli ikili, Beyşehir'e geldi
        Fransa'dan yola çıkan bisikletli ikili, Beyşehir'e geldi
        Seydişehir'de sağlık personeline eğitim verildi
        Seydişehir'de sağlık personeline eğitim verildi
        Gençlik ve Spor Bakanlığının Gençlik Kampları'nda 330 bin gencin misafir ed...
        Gençlik ve Spor Bakanlığının Gençlik Kampları'nda 330 bin gencin misafir ed...