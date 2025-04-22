TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Konya'da zirai dondan etkilenen elma bahçelerini inceledi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Konya'nın Ereğli ilçesinde zirai dondan etkilenen elma bahçelerinde incelemede bulundu.

Bayraktar, Bulgurluk Mahallesi yakınlarında zirai dondan zarar gören elma bahçesini gezdi, üreticilerden bilgi aldı.

Doğal afetlerin son yıllarda Türkiye'yi çok olumsuz etkilediğini belirten Bayraktar, afet sayısının da hızlı şekilde arttığını dile getirdi.

Bayraktar, afet sayısının yanı sıra şiddetinin de arttığına dikkati çekerek, "Maalesef nisanın 10'undan itibaren 11-12 Nisan'da eksi 20 dereceleri gördük. Bu son 30 yılın en düşük ısı değerleri ve bu afet Türkiye geneline baktığımızda tarihin en büyük afeti olarak da tarihe geçmiş bulunuyor." dedi.

Türkiye'nin birçok yerinde incelemelerde bulunduklarına değinen Bayraktar, Konya'nın Ereğli ilçesinde elma ve kiraz üretiminde yüzde 100 seviyesinde zarar olduğunu söyledi.

Bayraktar, zirai donun sadece meyve bahçelerini etkilemediğini, buğday ve arpanın da yüzde 20 seviyesinde zarar gördüğünü belirtti.