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        Konya'da 19 yıl önce işlenen cinayetle ilgili gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı

        Konya'nın Güneysınır ilçesinde, 19 yıl önce işlenen cinayete ilişkin gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 19:48 Güncelleme: 22.04.2025 - 19:48
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        Konya'da 19 yıl önce işlenen cinayetle ilgili gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı
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        Konya'nın Güneysınır ilçesinde, 19 yıl önce işlenen cinayete ilişkin gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede 11 Nisan 2006'da bulunan yanmış kadın cesedinin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma yürüttü.

        Güneysınır İlçe Jandarma Komutanlığı ile Çumra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, cesedin, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kayıp olarak aranan Y.Ö'ye ait olduğunu tespit etti.

        Araştırmalarını derinleştiren ekipler, kadının, A.S. ve H.S. tarafından öldürüldükten sonra üzerine benzin dökülerek yakıldığını belirledi.

        2 şüpheli, Çumra Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.S. yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı, A.S. tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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