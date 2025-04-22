Konya'da 19 yıl önce işlenen cinayetle ilgili gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı

Araştırmalarını derinleştiren ekipler, kadının, A.S. ve H.S. tarafından öldürüldükten sonra üzerine benzin dökülerek yakıldığını belirledi.

Güneysınır İlçe Jandarma Komutanlığı ile Çumra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, cesedin, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kayıp olarak aranan Y.Ö'ye ait olduğunu tespit etti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede 11 Nisan 2006'da bulunan yanmış kadın cesedinin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma yürüttü.

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