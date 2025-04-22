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        Konyaspor-Galatasaray maçından notlar

        Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son lig maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 20:52 Güncelleme: 22.04.2025 - 20:52
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        Konyaspor-Galatasaray maçından notlar
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        Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son lig maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.

        Sarı-kırmızılı ekip, Konya Büyükşehir Stadı'nda yapılan maça Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Frankowski, Mertens, Yunus Akgün, Osimhen 11'i ile çıktı.

        Galatasaray'ın yedek kulübesinde Muslera, Eyüp Aydın, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Sara, Ahmed Kutucu, Cuesta, Yusuf Demir, Efe Akman, Metehan Baltacı yer aldı.

        Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 2-0 kazandıkları Sipay Bodrum FK maçının ilk 11'de 3 oyuncusu kupa maçının başlangıç kadrosuna aldı.

        Tecrübeli teknik adam, kalede Muslera yerine Günay Güvenç'e şans verirken Eren Elmalı ile Sara'yı yedeğe çekti. Buruk, bu oyuncuların yerine Jakobs ve Mertens'i sahaya sürdü.

        - Maçın hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy rahatsızlandı

        Maçın hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy'un rahatsızlığı nedeniyle karşılaşmayı, 4. hakem Ali Yılmaz yönetti.

        Bu değişiklik nedeniyle maç bir süre geç başladı.

        - Konyaspor'da 3 değişiklik

        TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar ise Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile oynadıkları karşılaşmaya göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

        Uçar, Yasir Subaşı, Pedrinho ve Bazoer'in yerine Guilherme, Oğulcan Ülgün ve Boranijasevic'e ilk 11'de şans verdi.

        Konyaspor, karşılaşmaya Deniz Ertaş, Boranijasevic, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Ndao, Oğulcan Ülgün, Yusuf Erdoğan, Kramer 11'iyle başladı.

        - Gazzeli çocuklar seremoniye çıktı

        Maç öncesi seremoniye üzerinde "Hastanelerin bombalandığı tek yer Gazze'dir" yazılı tişörtle Gazzeli 5 çocuk çıktı. Statta, "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" sloganı atıldı.

        Maçı yaklaşık 40 bin Konyaspor taraftarı, tribünden takip etti. Galatasaraylı taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurarak takımlarını destekledi.

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