Hüyük'te Milli Egemenlik ve TBMM'nin açılışı konulu konferans düzenlendi
Konya'nın Hüyük ilçesinde "Milli Egemenlik ve TBMM'nin Açılışı" konulu konferans düzenlendi.
Konya'nın Hüyük ilçesinde "Milli Egemenlik ve TBMM’nin Açılışı” konulu konferans düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Hüyük Belediyesi Kültür Etkinlikleri Merkezinde gerçekleştirilen konferansta, Akademisyen Prof. Dr. Necmi Uyanık, milli değerlerin önemi konulu sunum yaptı.
Programın ardından, Prof. Dr. Uyanık tarafından sunuma katılan öğrencilere kitap hediye edildi.
Konferansa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Maden, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.