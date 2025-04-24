Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 31 zanlı tutuklandı

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda yapılan aramada, 23 bin 216 uyuşturucu hap, çeşitli niteliklerde toplam 4 kilo 172 gram uyuşturucu, hassas teraziler ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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