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        Konya'da şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

        Konya'nın Kulu ilçesinde aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 19:28 Güncelleme: 24.04.2025 - 19:38
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        Konya'da şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu
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        Konya'nın Kulu ilçesinde aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Karacadağ, Kozanlı ve Kırkpınar mahallelerinde şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu.

        Bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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