TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Konya'da zirai dondan etkilenen kiraz bahçelerini inceledi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Konya'nın Akşehir ilçesinde kiraz bahçelerinde incelemelerde bulundu.

Bayraktar, Saray Mahallesi'nde zirai dondan zarar gören kiraz bahçelerini gezdi, yetkili ve üreticilerden bilgi aldı.

Ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Bayraktar, son yıllarda Türkiye'nin doğal afetlerden ciddi şekilde etkilendiğini söyledi.

Ocak ve şubat aylarında beklenen yağışların alınamamasıyla kuraklık tehdidinin baş gösterdiğini anlatan Bayraktar, "Mart ayında yaşanan don olayları da başta Akdeniz Bölgesi'ndeki narenciye üretimine büyük zarar verdi. Ancak nisandaki yağışlar, yer altı su kaynakları ve barajlar açısından sevindirici." dedi.

Bayraktar, geçen günlerde etkisini üç gün sürdüren donun, meyve ağaçlarına zarar verdiğini dile getirdi.

Bölgede yaptıkları tespitleri paylaşan Bayraktar, "Tespitlere göre, Akşehir ilçesinde badem, ceviz ve kayısıda yüzde 95, erik, kiraz, şeftali, üzüm ve vişnede yüzde 90, armut, ayva ve elmada yüzde 80, çilekte ise yüzde 60 oranında zarar meydana geldiği aktarıldı. Ayrıca buğday, arpa ve şeker pancarı gibi ürünlerde de zarar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Üreticinin yanında olma zamanıdır." diye konuştu.