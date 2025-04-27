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        Altay, TDBB 7 Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda yeniden başkan seçildi

        Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin (TDBB) 7. Olağan Genel Kurulu Toplantısındaki seçimde, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeniden TDBB'nin başkanı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 12:16 Güncelleme: 27.04.2025 - 12:23
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        Altay, TDBB 7 Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda yeniden başkan seçildi
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        Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin (TDBB) 7. Olağan Genel Kurulu Toplantısındaki seçimde, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeniden TDBB'nin başkanı oldu.

        İstanbul Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen TDBB'nin 7. Olağan Genel Kurulu'na yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda birlik üyesinin katıldı.

        Programın açılışında konuşan TDBB Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ortak bir geçmişin, müşterek bir kültürün ve kadim bir gönül coğrafyasının temsilcileri olarak bir araya geldiklerini ifade etti.

        Birliğin geleceğin teminatı olduğunu vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

        "Bizler; Bilge Kağan'ın, Yusuf Has Hacib'in, Nizamülmülk'ün, Mevlana'nın torunlarıyız. Aynı kelimelerle konuşur, aynı dualarla umut eder, aynı hayalleri kurarız. Ayrı bayraklar altında yaşasak da gönlümüz birdir, irfanımız birdir, özümüz birdir. Bu birlik, gönül coğrafyamızın mayasıdır, geleceğimizin teminatıdır. Türk Dünyası Belediyeler Birliği olarak, yerelden yükselen bu sesi daha da gürleştirmek için büyük bir gayret içerisindeyiz. Bu kapsamda ortak şehircilik vizyonları geliştiriyor, tecrübe paylaşımlarıyla hizmet kalitemizi artırıyor, kültürel ve tarihi değerlerimizi geleceğe taşımak için iş birlikleri kuruyoruz."

        Programda, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından gönderilen video mesaj izlendi.

        Programda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Türk Devletleri İle İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir ve TDBB Kurucu Başkanı Erol Kaya da konuşma yaptı.

        Genel kurulda, faaliyet raporunun, denetim kurulu raporunun, mali raporun sunumu ve ibrasının ardından birlik organlarının seçimi yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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