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        Konya'da sigaranın zararları ve bırakma yöntemleri anlatıldı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde "Sigaranın Zararları ve Bırakma Yöntemleri" konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 11:55 Güncelleme: 28.04.2025 - 12:07
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        Konya'da sigaranın zararları ve bırakma yöntemleri anlatıldı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde "Sigaranın Zararları ve Bırakma Yöntemleri" konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı.

        Kaymakam Cevdet Bakkal başkanlığında, Seydişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Seydişehir Devlet Hastanesi iş birliğinde Asım Cengiz Huzurevinde düzenlenen toplantıda, Uzm. Dr. Ali Kadir Koç tarafından sigaranın zararları, sigara bağımlılığı ve sigarayı bırakma konusunda bilgiler paylaşıldı.

        Toplantıya, daire müdürleri ve ilgili kurum personelleri de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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