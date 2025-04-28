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        HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Çukutli Konya'da konuştu:

        HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Halil Çukutli, "Emekli aylıkları, yalnızca prim gün sayısına göre değil, aynı zamanda ödenen primin düzeyine ve ekonomik büyümeden alınan paya göre yeniden yapılandırılmalıdır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 13:28 Güncelleme: 28.04.2025 - 14:09
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        HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Çukutli Konya'da konuştu:
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        HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Halil Çukutli, "Emekli aylıkları, yalnızca prim gün sayısına göre değil, aynı zamanda ödenen primin düzeyine ve ekonomik büyümeden alınan paya göre yeniden yapılandırılmalıdır." dedi.

        Çukutli, HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş Konya Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde Konya'da üyelerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

        Rize'de 1 Mayıs'ta düzenleyecekleri miting öncesinde Kocaeli, Van ve Aydın'da üyelerle bir araya gelerek gündemdeki önemli sorunları değerlendirdiklerini dile getiren Çukutli, Konya'da da emeklilik sistemi üzerine konuşmak için toplandıklarını aktardı.

        Ülke nüfusunun 16,5 milyonunun emeklilerden oluştuğunu ifade eden Çukutli, emeklilerin yüzde 77'ye yakınının Konya, Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlerde yaşadığını, bunun da geçim standartları anlamında barınma maliyetlerini doğrudan etkileyen önemli sıkıntıları beraberinde getirdiğini bildirdi.

        Emeklilik sisteminde prim günü arttıkça emekli aylığının düştüğü durumları gördüklerini belirten Çukutli, buna 2008 sonrası uygulamaya konulan bazı düzenlemelerin neden olduğunu savundu.

        - "Sosyal güvenlik harcamaları, kamu bütçesinde birer gider kalemi gibi görülmemelidir"

        "2016'dan bu yana asgari ücret, emekli maaşlarının önüne geçmiştir." diyen Çukutli, emekli maaşlarında ve emeklilik sisteminde detaylı bir düzenlemeye ihtiyaç olduğuna değindi.

        Çukutli, 2002 yılında sosyal sigorta kapsamında olan nüfus oranı yüzde 70 iken, 2025 itibarıyla bu oranın yüzde 89'a yükseldiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Emekli aylıkları, yalnızca prim gün sayısına göre değil, aynı zamanda ödenen primin düzeyine ve ekonomik büyümeden alınan paya göre yeniden yapılandırılmalıdır. Kapsama alınan kişi sayısı değil, kişilere sunulan hakların kalitesi belirleyici olmalıdır. Sosyal güvenlik harcamaları, kamu bütçesinde birer gider kalemi gibi görülmemelidir. Aksine bu harcamalar ekonomik büyümeyi destekleyen, iç talebi canlandıran, istihdamı artıran, gelir dağılımını düzelten en stratejik kaldıraçlardan biridir. Uluslararası akademik literatür de bu gerçeği desteklemektedir. Sosyal güvenlik harcamalarındaki her ilave artış, uzun vadede ekonomik istikrarı ve büyümeyi desteklemektedir. Dolayısıyla bu harcamalar bir yük değil, sosyal refahın ve toplumsal barışın sigortasıdır."

        - "Emekli maaşları enflasyona karşı koruyucu olmalı"

        Emekliliğin alın teriyle kazanılmış bir hak olduğunu anlatan Çukutli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "OECD ülkelerinin büyük çoğunluğu emekli maaşlarını, fiyat artışları ve ücret gelişmelerine göre düzenlemektedir. Türkiye'de ise bu yaklaşım yetersizdir. Emekli maaşları enflasyona karşı koruyucu olmalı, büyümeden emekçiler lehine pay alınmalıdır. HAK-İŞ olarak buradan bir kez daha sesleniyoruz: Emeklilik sistemi adil ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmalıdır, prim-maaş dengesi sağlanmalı, çalışan cezalandırılmamalıdır. Geçici ve mevsimlik istihdamla çalışan emekçilerin hakları güvence altına alınmalıdır. Sosyal güvenlik destek primi kesintileri yeniden düzenlenmeli, karşılığı olmayan primler kaldırılmalıdır. Tüm emeklilere temel yaşam koşullarını karşılayacak düzeyde maaş sağlanmalı, sosyal yardımlar yaygınlaştırılmalıdır."

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