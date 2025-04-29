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        Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

        Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 09:44 Güncelleme: 29.04.2025 - 09:44
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        Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
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        Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde durdurulan tırda yapılan aramada 6 milyon 200 bin makaron ele geçirdi.

        Yürütülen başka bir çalışmada ise araçta yapılan aramada 30 tabanca bulundu.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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