Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.
Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde durdurulan tırda yapılan aramada 6 milyon 200 bin makaron ele geçirdi.
Yürütülen başka bir çalışmada ise araçta yapılan aramada 30 tabanca bulundu.
Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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