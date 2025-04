Kadının çalışma hayatındaki önemi "Aile Yılı" ile daha iyi anlaşılacak

ZEHRA MELEK ÇAT - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Başkanı Nurten Öztürk, birtakım yanlış görüşlerin değişmesini umduğunu belirterek, "Çalışan kadın, eviyle yeteri kadar ilgilenemiyor veya zaman bulamıyor' düşüncesinin ortadan kalkmasını diliyorum. Çünkü çalışan kadın her şeye yetişir. Gerçekten evine daha kaliteli zaman ayırabilir. Pek çok şapkayı birlikte taşıyabilir. Aile Yılı'nın bu konuda anlayışı değiştireceğini düşünüyorum." dedi.

Öztürk, bir programa katılmak üzere geldiği Konya'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2007'de kurulan KGK'nin 81 ilde 7 bin üyesi olduğunu söyledi.

Kadınların girişimcilik konusunda teşvik ve desteklenmesi için çalışmalar yürüttüklerine değinen Öztürk, "Kadın istihdamını da önceliyoruz. Çünkü ülkemizde kadın istihdamı açısından istenilen düzeyde değiliz. Cinsiyet eşitliği açısından da istenilen düzeyde değiliz. Yalnız girişimcilik değil, hem kadın girişimciliği, cinsiyet eşitliği hem de istihdam konusunda pek çok proje yürütüyoruz." diye konuştu.

Öztürk, inşaatta, tarımda, turizmde, sanayide "Kadın Eli", "Yükselen Markalar", "İşimiz Temiz" gibi projelerle istihdam ve girişimi artırmak için kadınlara eğitimler verildiğini dile getirdi.

- "Türkiye'de şu an kadın girişimci oranımız yüzde 12 civarında"

"Göklerin yarısı kadınlarındır" Çin atasözünü çok sevdiğini vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Ulu önderimiz, atamızın da kadına güveni, 'Toplumların kalkınması birlikte çalışmakla olur.' gibi bize söylediği pek çok söz var. Dolayısıyla biz; kuş tek kanatla uçamaz, mutlaka kadının ekonominin her alanında olması gerekir düşüncesiyle çalışıyoruz. Şu an dünya genelinde yapılan işin üçte ikisini kadınlar yapıyor, fakat gelire baktığımızda yüzde 10'u kadınların. Yani dünya genelinde çok büyük bir adaletsizlik var. Türkiye'de şu an kadın girişimci oranımız yüzde 12 civarında. Bu eskiden çok daha düşüktü. Çabalarımızla bu yükseliyor ve yükselecek de."