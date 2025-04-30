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        Kadının çalışma hayatındaki önemi "Aile Yılı" ile daha iyi anlaşılacak

        ZEHRA MELEK ÇAT - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Başkanı Nurten Öztürk, birtakım yanlış görüşlerin değişmesini umduğunu belirterek, "Çalışan kadın, eviyle yeteri kadar ilgilenemiyor veya zaman bulamıyor' düşüncesinin ortadan kalkmasını diliyorum. Çünkü çalışan kadın her şeye yetişir. Gerçekten evine daha kaliteli zaman ayırabilir. Pek çok şapkayı birlikte taşıyabilir. Aile Yılı'nın bu konuda anlayışı değiştireceğini düşünüyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 11:09 Güncelleme: 30.04.2025 - 11:09
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        Kadının çalışma hayatındaki önemi "Aile Yılı" ile daha iyi anlaşılacak
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        ZEHRA MELEK ÇAT - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Başkanı Nurten Öztürk, birtakım yanlış görüşlerin değişmesini umduğunu belirterek, "Çalışan kadın, eviyle yeteri kadar ilgilenemiyor veya zaman bulamıyor' düşüncesinin ortadan kalkmasını diliyorum. Çünkü çalışan kadın her şeye yetişir. Gerçekten evine daha kaliteli zaman ayırabilir. Pek çok şapkayı birlikte taşıyabilir. Aile Yılı'nın bu konuda anlayışı değiştireceğini düşünüyorum." dedi.

        Öztürk, bir programa katılmak üzere geldiği Konya'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2007'de kurulan KGK'nin 81 ilde 7 bin üyesi olduğunu söyledi.

        Kadınların girişimcilik konusunda teşvik ve desteklenmesi için çalışmalar yürüttüklerine değinen Öztürk, "Kadın istihdamını da önceliyoruz. Çünkü ülkemizde kadın istihdamı açısından istenilen düzeyde değiliz. Cinsiyet eşitliği açısından da istenilen düzeyde değiliz. Yalnız girişimcilik değil, hem kadın girişimciliği, cinsiyet eşitliği hem de istihdam konusunda pek çok proje yürütüyoruz." diye konuştu.

        Öztürk, inşaatta, tarımda, turizmde, sanayide "Kadın Eli", "Yükselen Markalar", "İşimiz Temiz" gibi projelerle istihdam ve girişimi artırmak için kadınlara eğitimler verildiğini dile getirdi.

        - "Türkiye'de şu an kadın girişimci oranımız yüzde 12 civarında"

        "Göklerin yarısı kadınlarındır" Çin atasözünü çok sevdiğini vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

        "Ulu önderimiz, atamızın da kadına güveni, 'Toplumların kalkınması birlikte çalışmakla olur.' gibi bize söylediği pek çok söz var. Dolayısıyla biz; kuş tek kanatla uçamaz, mutlaka kadının ekonominin her alanında olması gerekir düşüncesiyle çalışıyoruz. Şu an dünya genelinde yapılan işin üçte ikisini kadınlar yapıyor, fakat gelire baktığımızda yüzde 10'u kadınların. Yani dünya genelinde çok büyük bir adaletsizlik var. Türkiye'de şu an kadın girişimci oranımız yüzde 12 civarında. Bu eskiden çok daha düşüktü. Çabalarımızla bu yükseliyor ve yükselecek de."

        "Mesleğin cinsiyeti yoktur" düşüncesiyle kadınların her alanda çalışabilmesi için projeler yürüttüklerine dikkati çeken Öztürk, ailenin korunması, kalkındırılması hem de girişimciliğe teşvik edilmesi konusunda bakanlıklarla da işbirlikleri yaptıklarını bildirdi.

        - "Kadınlar, girdikleri her alanda başarılılar"

        Öztürk, 2025'in Aile Yılı ilan edildiğini, pek çok düzenlemeyle kadının da iş hayatında yer alacağını hatırlatarak, şöyle devam etti:

        "Birtakım yanlış görüşlerin değişmesini umuyorum. 'Çalışan kadın eviyle yeteri kadar ilgilenemiyor veya zaman bulamıyor.' düşüncesinin ortadan kalkmasını diliyorum. Çünkü çalışan kadın her şeye yetişir. Gerçekten evine daha kaliteli zaman ayırabilir. Pek çok şapkayı birlikte taşıyabilir. Aile Yılı'nın bu konuda anlayışı değiştireceğini düşünüyorum. Aile çok önemli, hepimiz için en temel, en değerli varlığımız. Aileyi kuran bireylerin de hem ailenin ekonomik koşulları anlamında destek sağlaması lazım hem çocuğun eğitimi, beslenmesi, hayat şartlarının iyileştirilmesi konusunda destek vermesi lazım. Tek başına bir ailenin sorumluluğunu kaldırmak yerine hayatı paylaşmak ve ekonomik anlamda aileye girecek geliri, kaynayan aş sayısını ve o aştan yararlanacak çocuk sayısını sağlayabilmek bu yılın en önemli kazanımlarından biri olmalı. Çalışan kadının önünü açmalılar, daha çok kadını çalıştırmalılar. diye düşünüyorum. Çalışan kadın, konuşan kadındır. Kadınlar, girdikleri her alanda başarılılar, Hizmet seviyesine baktığımızda, hizmet kalitesini direkt artırıyorlar, özverililer."

        "Sanayide kadın eli" projesini 81 ile yaygınlaştırmaya çalıştıklarını belirten Öztürk, 3 yılda 40 bine yakın kadını istihdam ettirdiklerini, Konya'nın da kadın istihdamı sıralamasında önlerde yer aldığını söyledi.

        İŞKUR verilerine göre Konya'da kadın istihdam oranının yüzde 38'lere çıktığına değinen Öztürk, "Bu konuda il başkanımıza ve icra kurullarına faydalı çalışmaları için teşekkür ediyoruz. Kadını bağırlarına basıp, önünü açtıkları için Konya'ya teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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