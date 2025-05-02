Hayvan gübreleri tarım arazileri ve geri dönüşümde kullanılacak

"Atıkların değerini yükselterek çevreyi korumayı, gazlaştırarak gübre, çöp ve organik atıkların işlenerek yeşil enerjiye çevirmeyi hedefliyoruz. Bu projeyle üreticinin girdi maliyetini azaltacağız. Tarımsal alanları destekleyerek çevre kirliliğini önleyeceğiz. Atıkların yeniden değerlendirilmesini hedefliyoruz. Projenin, bölgedeki hayvancılık faaliyetlerine ve sürdürülebilir tarıma önemli katkı sağlaması bekleniyor."

Gübrelerin her hafta düzenli şekilde toplanacağını, ilçe dışında geri dönüşüme gönderileceğini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

Yalıhüyük Belediyesi, çevre temizliğini sağlamak ve tarımsal alanlarda kullanmak için hayvan gübrelerini toplatıyor.

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