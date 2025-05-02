Konya'da "Bizim Okulumuz" projesiyle etkinlikler devam ediyor

Konya Çocuk Kitap Günleri gezisiyle öğrenciler, hem eğlenceli hem de öğretici bir keşif yolculuğuna çıktı.

Düzenlenen yol koşusu ve okul sporları kapsamındaki atletizm yarışmalarıyla fiziksel gelişim ve takım ruhu teşvik edildi.

Proje kapsamında öğrenciler, gıda boyalarıyla yumurta renklendirme ve mozaik çalışmalarıyla sanatla iç içe bir öğrenme süreci deneyimlerken, ilk yardım eğitimleri, uzman eğitmenler eşliğinde verilerek öğrencilerin yaşam becerileri desteklendi.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Bizim Okulumuz" (Okul Merkezli Gelişim Projesi) çalışmaları sürüyor.

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