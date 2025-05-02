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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Konya'da basın toplantısı düzenledi:

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, insanları kutuplaştırmak için değil mutlu ve barış içinde yaşamaları amacıyla mücadele ettiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 15:52 Güncelleme: 02.05.2025 - 15:52
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Konya'da basın toplantısı düzenledi:
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, insanları kutuplaştırmak için değil mutlu ve barış içinde yaşamaları amacıyla mücadele ettiklerini söyledi.

        Adem, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla yarın Konya'da düzenlenecek miting öncesi, partisinin il başkanlığında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

        İktidar olana kadar mücadele edeceklerini belirten Adem, "Biz mücadeleye de iktidar olmaya da hazırız. CHP olarak insanları kutuplaştırmak için değil mutlu ve barış içerisinde yaşamaları için mücadele eden bir partiyiz. Bunun için de hiçbir şeyden geri kalmayacağız. Yarın mitingimiz muhteşem olacak." dedi.

        Adem, Konya'nın Çumra ilçesinde CHP aracına silahlı saldırı düzenlendiği iddiasına ilişkin, "İddiaya göre, silahı ateşleyen kişi CHP sempatizanıymış, sevincinden öyle yapmış. Hiçbir CHP'li, bizim parti aracımızı görünce silah ateşlemez. Biz, zaten böyle şeylere karşıyız. Bu tür şeyleri tasvip etmiyoruz. Bu kişinin CHP ile hiçbir alakası yoktur ve partili de değildir." ifadelerini kullandı.

        Toplantıya CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, İl Başkanı Bekir Yaman, milletvekilleri ile partililer de katıldı.

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