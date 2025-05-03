Seydişehir'de Trafik Master Planı toplantısı gerçekleştirildi

Toplantıya, Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, ilgili birim amirleri ve yetkililer katıldı.

İlçe Kaymakamlığı'ndaki toplantıda, kentin trafik sorunlarının çözümüne yönelik alınacak önlemler ve yapılması planlanan düzenlemeler görüşüldü.

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