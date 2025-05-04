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        Konya'da yaralama şüphelisi yabancı uyruklu kadın intihar etti

        Konya'da "kasten yaralama" suçundan yakalanan Kenya uyruklu kadın, teslim edildiği Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'nde intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 15:37 Güncelleme: 04.05.2025 - 15:37
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        Konya'da yaralama şüphelisi yabancı uyruklu kadın intihar etti
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        Konya'da "kasten yaralama" suçundan yakalanan Kenya uyruklu kadın, teslim edildiği Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'nde intihar etti.

        Konya Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

        "Selçuklu ilçemizde 3 Mayıs günü meydana gelen 'kasten yaralama-kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından, şüpheli sıfatıyla hakkında işlem tesis edilen Kenya uyruklu G.W.N. isimli kadın şahıs, 4 Mayıs günü saat 11.05 sıralarında Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'mize teslim edilmiştir. Şahıs işlemleri tamamlandıktan sonra saat 11.40 sıralarında bulunduğu odada intihara teşebbüs etmiş ve sağlık personelimizin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetmiştir. Konu ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

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