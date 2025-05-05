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        İHH Konya Şubesi Kurban Bayramı hisse bedellerini açıkladı

        İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Konya Şubesi 2025 yılı Kurban Bayramı organizasyonu dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 16:11 Güncelleme: 05.05.2025 - 16:11
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        İHH Konya Şubesi Kurban Bayramı hisse bedellerini açıkladı
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        İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Konya Şubesi 2025 yılı Kurban Bayramı organizasyonu dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.

        İHH Konya Şubesi Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, il binasında yaptığı konuşmada, Kurban Bayramı'nın paylaştıkça çoğalan kardeşlik çağrısı olduğunu söyledi.

        Geçen yıl 102 bin 266 hisse kurbanla 4 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaştıklarını dile getiren Uysal, şunları kaydetti:

        "Bu yıl kurban hisse bedelimiz 8 bin 500 lira olarak belirlenmiştir. Hisse bedelimiz, tüm bölgelerde adaletli bir dağılım ve güçlü bir organizasyon için tek fiyat uygulamasıyla belirlenmiştir. Tek fiyat uygulamamız sayesinde, coğrafyalar arasındaki maliyet farklarını ortadan kaldırıyor, daha adil, dengeli ve ihtiyaç odaklı bir çalışma ortaya koyuyoruz. Kurban emanetlerinin yanı sıra, yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklarımız için bayramlık bedelimiz bu yıl bin lira olarak belirlenmiştir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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