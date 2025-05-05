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        CHP Konya İl Başkanlığı, Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kınadı

        CHP Konya İl Başkanlığı, vefat eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yumruklu saldırıya uğramasını kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 16:34 Güncelleme: 05.05.2025 - 17:18
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        CHP Konya İl Başkanlığı, Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kınadı
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        CHP Konya İl Başkanlığı, vefat eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yumruklu saldırıya uğramasını kınadı.

        CHP İl Başkanı Bekir Yaman, Zafer Meydanı Gedavet Parkı'nda, partililerle yaptığı basın açıklamasında, Özel'e yapılan saldırıya tepki gösterdi.

        Saldırının milletin iradesine, halkın umuduna, Türkiye'nin geleceğine yapıldığını ileri süren Yaman, "Acının paylaşılması gereken bir günde, ülkenin en kadim geleneği olan cenaze dayanışması kirletilmiştir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, karanlık bir zihniyetin taşıyıcısı olan suç makinesi tarafından alçakça saldırıya uğramıştır. Bu saldırı, şahsi bir saldırı değil, siyasi bir amaca hizmet etmektedir." diye konuştu.

        Yaman, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ülkenin kurucu partisi olduğunu aktararak, "Bu parti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Kuvayi Milliye ruhuyla kurulmuştur. Bizler, halkın alın terinden, vicdanından, iradesinden doğan bu büyük partinin neferleriyiz. Bizim tarihimizde boyun eğmek yoktur." ifadesini kullandı.

        Etkinliğe, CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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