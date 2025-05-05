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        Konya'da nikah dairelerinde "05.05.2025" yoğunluğu yaşandı

        Konya'da çok sayıda çiftin nikah günü olarak, 5 Mayıs 2025'i tercih etmesi, nikah dairelerinde yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 18:26 Güncelleme: 05.05.2025 - 19:06
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        Konya'da nikah dairelerinde "05.05.2025" yoğunluğu yaşandı
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        Konya'da çok sayıda çiftin nikah günü olarak, 5 Mayıs 2025'i tercih etmesi, nikah dairelerinde yoğunluk oluşturdu.

        Merkez Meram, Selçuklu ve Karatay ilçelerinde "05.05.2025"te 83 çiftin nikahını kıyıldı.

        Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Fahrünnisa Hatun Kültür Merkezi'nde bulunan Meram Belediyesi Evlendirme Memurluğunda çiftlerin mutluluğuna imza atarken bu tarihlerin özel olduğunu söyledi.

        Simgesel tarihlerde nikah başvurusunda artış olduğunu ifade eden Kavuş, "Hatta aylar öncesinden bugünler için randevu alanlar oluyor. Bugün 05.05 2025 bu tarih özellikle damatlar tarafından seçiliyor. Biliyorsunuz erkeklerin bu nikah günlerini unutma özelliği var. Bu simgesel tarihler asla unutulmaz." dedi.

        - Meram Belediyesinden 42 nikah

        İlçede ocak ayından bugüne yaklaşık 800 nikah kıyıldığını belirten Kavuş, şunları kaydetti:

        "Bugün Meram Belediyesi olarak 42 nikah kıymış olacağız. Ben de 7 nikaha katılıp onların mutluluklarına ortak olmaya, imzamızı atarak uzun yıllar o deftere de şahitlik yapmayı sağlamış oldum. Belediyemizin günlük ortalama nikah sayıları 12-15'tir. Bugün 42. Tabi özel tarihlerde bu biraz tavan yapıyor. Sonbahar ve kışın biraz daha rakam düşer ama yaz geldiği zaman rakam günlük 20'ye dayanıyor. Özellikle hafta sonları sabah erken saate başlayıp gecenin ilerleyen saatlerinde, akşam 22.00'de bile nikah kıyıldığı oluyor. Evlilikler artıyor. Aile Yılındayız hepimizin bildiği gibi. Aile olma yolunun ilk adımları da yine bizimle atılıyor. Önümüzde bir tarih daha var, 25.05.2025. Şu anda mesela o günle ilgili bekleyen randevu 47. Muhtemelen 50'yi geçecek diye tahmin ediyorum."

        Meram Belediyesinde nikahları kıyılan Mustafa ve Sümeyye Benli çifti mutlu olduklarını belirterek, "Bugün hem manevi hem de resmi olarak çok özel bir gün. 'Nikahımız özel bir tarihte olsun.' dedik. O yüzden bugünü tercih ettik. Aylar öncesinden randevu aldık. Kasım ayında almıştık randevumuzu. Gün anlamlı geldi." diye konuştu.

        Merkez Selçuklu ilçesinde 32, Karatay ilçesinde de 9 çift bu özel tarihte mutluluğa "Evet" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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