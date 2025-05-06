Konya'da beton mikserinin altında kalan yaya hayatını kaybetti

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Müftü Mahallesi'nde Y.U. (24) idaresindeki 42 B 4181 plakalı beton mikseri, otogar kavşağından 41171 numaralı sokağa dönüş yapmak isterken sokak girişinde elinde poşeti ile yolun karşısına geçmeye çalışan 77 yaşındaki Hamza Metin'e çarptı.

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