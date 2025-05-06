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        Konya'da beton mikserinin altında kalan yaya hayatını kaybetti

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken hazır beton mikserinin altında kalan kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 18:21 Güncelleme: 06.05.2025 - 18:43
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        Konya'da beton mikserinin altında kalan yaya hayatını kaybetti
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken hazır beton mikserinin altında kalan kişi öldü.

        Müftü Mahallesi'nde Y.U. (24) idaresindeki 42 B 4181 plakalı beton mikseri, otogar kavşağından 41171 numaralı sokağa dönüş yapmak isterken sokak girişinde elinde poşeti ile yolun karşısına geçmeye çalışan 77 yaşındaki Hamza Metin'e çarptı.

        Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, aracın arka lastiğinin altında kalan yayanın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.

        Metin'in cansız bedeni, Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Sürücü gözaltına alındı.

        Metin'in Beytepe Mahallesi'nde bakkal işlettiği, olay sırasında alışverişten döndüğü öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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