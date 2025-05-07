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        Konya'da doğal gaz kaynaklı patlamanın yaşandığı binanın sakinleri o geceyi anlattı

        SERHAT ÇETİNKAYA - Konya'nın Karatay ilçesinde doğal gaz kaynaklı patlamanın meydana geldiği binanın sakinleri yaşadıkları korkuyu unutamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 11:03 Güncelleme: 07.05.2025 - 11:12
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        Konya'da doğal gaz kaynaklı patlamanın yaşandığı binanın sakinleri o geceyi anlattı
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        SERHAT ÇETİNKAYA - Konya'nın Karatay ilçesinde doğal gaz kaynaklı patlamanın meydana geldiği binanın sakinleri yaşadıkları korkuyu unutamıyor.

        Gazi Osmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesi'nde 5 Mayıs'ta 4 katlı apartmanın 3. katında 1'i ağır 12 kişinin yaralanmasına neden olan doğal gaz patlamasının ardından bina sakinleri, yaşananları AA muhabirine anlattı.

        Dairesinin üst katında eşi ve oğluyla ikamet eden Ferit Etki, uyurken meydana gelen patlamayla büyük korku ve panik yaşadıklarını söyledi.

        Patlamanın şiddetine göre hafif yaralı olarak kurtuldukları için çok şanslı olduklarını vurgulayan Etki, şöyle konuştu:

        "Patlamanın şiddetiyle yatağımdan fırlayarak yere düştüm. Can havliyle kapıya yöneldik. Odanın kapısını açamadık. Kapıyı kırmamız yeterli olmadı. Patlamanın etkisiyle dairemizin zemininde bombe oluştuğu için kapı açılmadı. Kapıyı menteşesinden sökerek çıkabildik. Bir taraftan da yangın vardı, merdivenlere kadar ulaşıyordu. Alevlerin içinden hızla koşarak kurtulduk. Ben önce deprem sandım."

        Etki, dairenin patlama ve yangın nedeniyle büyük hasar aldığını, kullanılamaz hale geldiğini belirterek, "Muhtemelen binayı yıkacaklar. Biz de kiralık ev tuttuk. Gitmek zorundayız. Zarar görmeyen daire neredeyse yok." dedi.

        - "Patlamanın şiddetiyle büyük korkuyla kalktım"

        Binada eşi ve 3 çocuğuyla yaşayan İsmail Kemerci ise o gece ailece yaşadıkları şoku hala atlamadıklarını dile getirdi.

        Yaşananların akıllarından çıkmadığını aktaran Kemerci, şunları kaydetti:

        "Patlamanın şiddetiyle büyük korkuyla kalktım. Her yer kıpkırmızıydı. Eşime çocuklarıma baktım. Sağlıklı olduklarını görünce biraz rahatladım. Ne olduğunu anlayamadan kendimizi dışarıya attık. Dışarı çıktığımızda üçüncü katta doğal gaz patlaması olduğunu gördük. Binada büyük yangın vardı. Bazı duvarlarımız yıkıldı, pencerelerimiz ve kapılarımız kırıldı, duvarlarda çatlaklar oluştu."

        - "Hala korkuyu atlatamıyoruz"

        Bina sakinlerinden Bekir Koşan da büyük gürültüyle uyandıklarını, deprem oluyor zannederek şoka girdiklerini söyledi.

        İlk şoku atlattıktan sonra hızla binadan çıktıklarını belirten Koşan, şunları aktardı:

        "Evimizin bazı duvarları yıkıldı, kapıları, pencereleri patladı. Bina ağır hasar aldı, mecbur taşınmak zorundayız. Eşyalarımızı babamlara götüreceğiz. Evimizi büyük zorluklarla almıştık, başımıza böyle bir durum geldi. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Patlamaya neden olduğu belirtilen kişiyle daha önce bina sakinleri olarak da sıkıntı yaşamıştık. Çok sayıda kuş beslemesinden rahatsız oluyorduk. Ailevi sorunları da varmış. Böyle bir şey yapmış. Hala korkuyu atlatamıyoruz."

        Yapılan ilk incelemede, patlamanın yaşandığı 3. kattaki dairede doğal gaz borusunun kesik olduğu, patlamanın bu nedenle meydana geldiği belirlenmiş, yaralanan 12 kişiden 11'i tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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