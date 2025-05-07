Konya'da doğal gaz kaynaklı patlamanın yaşandığı binanın sakinleri o geceyi anlattı

SERHAT ÇETİNKAYA - Konya'nın Karatay ilçesinde doğal gaz kaynaklı patlamanın meydana geldiği binanın sakinleri yaşadıkları korkuyu unutamıyor.

Gazi Osmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesi'nde 5 Mayıs'ta 4 katlı apartmanın 3. katında 1'i ağır 12 kişinin yaralanmasına neden olan doğal gaz patlamasının ardından bina sakinleri, yaşananları AA muhabirine anlattı.

Dairesinin üst katında eşi ve oğluyla ikamet eden Ferit Etki, uyurken meydana gelen patlamayla büyük korku ve panik yaşadıklarını söyledi.

Patlamanın şiddetine göre hafif yaralı olarak kurtuldukları için çok şanslı olduklarını vurgulayan Etki, şöyle konuştu:

"Patlamanın şiddetiyle yatağımdan fırlayarak yere düştüm. Can havliyle kapıya yöneldik. Odanın kapısını açamadık. Kapıyı kırmamız yeterli olmadı. Patlamanın etkisiyle dairemizin zemininde bombe oluştuğu için kapı açılmadı. Kapıyı menteşesinden sökerek çıkabildik. Bir taraftan da yangın vardı, merdivenlere kadar ulaşıyordu. Alevlerin içinden hızla koşarak kurtulduk. Ben önce deprem sandım."

Etki, dairenin patlama ve yangın nedeniyle büyük hasar aldığını, kullanılamaz hale geldiğini belirterek, "Muhtemelen binayı yıkacaklar. Biz de kiralık ev tuttuk. Gitmek zorundayız. Zarar görmeyen daire neredeyse yok." dedi. - "Patlamanın şiddetiyle büyük korkuyla kalktım" Binada eşi ve 3 çocuğuyla yaşayan İsmail Kemerci ise o gece ailece yaşadıkları şoku hala atlamadıklarını dile getirdi. Yaşananların akıllarından çıkmadığını aktaran Kemerci, şunları kaydetti: "Patlamanın şiddetiyle büyük korkuyla kalktım. Her yer kıpkırmızıydı. Eşime çocuklarıma baktım. Sağlıklı olduklarını görünce biraz rahatladım. Ne olduğunu anlayamadan kendimizi dışarıya attık. Dışarı çıktığımızda üçüncü katta doğal gaz patlaması olduğunu gördük. Binada büyük yangın vardı. Bazı duvarlarımız yıkıldı, pencerelerimiz ve kapılarımız kırıldı, duvarlarda çatlaklar oluştu." - "Hala korkuyu atlatamıyoruz"