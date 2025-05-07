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        Konya'da tartıştığı kişiyi taşla başından yaralayan şüpheli tutuklandı

        Konya'da tartıştığı kişiyi taşla başından yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 11:07 Güncelleme: 07.05.2025 - 11:13
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        Konya'da tartıştığı kişiyi taşla başından yaralayan şüpheli tutuklandı
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        Konya'da tartıştığı kişiyi taşla başından yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        T.D. (47) merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Otogar civarında henüz belirlenemeyen nedenle B.T. (18) ile tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.T, eline aldığı taşla T.D'yi başından yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Beyhekim Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Gözaltına alınan B.T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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