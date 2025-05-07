Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Beyşehir'de meyve bahçeleri hastalık ve zararlılara karşı kontrol edildi

        Konya'nın Beyşehir ilçesindeki meyve bahçeleri hastalık ve zararlılara karşı takip ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 14:48 Güncelleme: 07.05.2025 - 14:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beyşehir'de meyve bahçeleri hastalık ve zararlılara karşı kontrol edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'nın Beyşehir ilçesindeki meyve bahçeleri hastalık ve zararlılara karşı takip ediliyor.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bahar döneminde ilçede bulunan meyve bahçelerinin gelişim durumları ile hastalık zararlı kontrollerinin yapıldığı bildirildi.

        Kontrollerin aralıksız devam edileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İlçemizdeki meyve bahçeleri oluşabilecek risklere karşı erken önlem alabilmek, üretilen ürünlerin kaliteli ve sağlıklı olması için titizlikle takip edilmektedir. Kameralı tuzaklar, feromon tuzaklar ve tahmin uyarı sistemleriyle meyve bahçeleri yakından takip edilmekte, sahadaki gözlemlerimiz sonucu oluşabilecek risklere karşı üreticilerimiz bilgilendirilmektedir. Bitkisel üretim ve zirai mücadele hakkında ayrıntılı bilgi ve teknik destek almak için ilçe müdürlüğümüze başvurulabileceğini hatırlatır, üreticilerimize bereketli bir üretim sezonu dileriz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İki kardeş kelepçeyle bağlanıp boğazı kesilmişti! Detaylar çıktı!
        İki kardeş kelepçeyle bağlanıp boğazı kesilmişti! Detaylar çıktı!
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        Bir kentte taziye yemeği kaldırılıyor!
        Bir kentte taziye yemeği kaldırılıyor!
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        İki arkadaşın trajik sonu! Kazanın nedeni belli oldu!
        İki arkadaşın trajik sonu! Kazanın nedeni belli oldu!
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Komşu kâbusu! Genç kızı takip edip boynundan bıçakladı!
        Komşu kâbusu! Genç kızı takip edip boynundan bıçakladı!
        6.2'lik İstanbul depremi Marmara'da enerjinin ne kadarını boşalttı?
        6.2'lik İstanbul depremi Marmara'da enerjinin ne kadarını boşalttı?
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Deniz Akkaya'nın cezası belli oldu
        Deniz Akkaya'nın cezası belli oldu
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Evleri alev topuna döndü! Feci yangında çifte acı!
        Evleri alev topuna döndü! Feci yangında çifte acı!
        "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok"
        "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok"
        Mattia Ahmet'in katili vahşeti gülerek anlatmış!
        Mattia Ahmet'in katili vahşeti gülerek anlatmış!
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır

        Benzer Haberler

        Konya'da 6. Sufi Sinema Festivali başladı
        Konya'da 6. Sufi Sinema Festivali başladı
        Konya'da 21. Kısaca Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali başladı
        Konya'da 21. Kısaca Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali başladı
        Okul Sporları Yıldızlar Bilek Güreşi Grup Müsabakaları, Konya'da başladı
        Okul Sporları Yıldızlar Bilek Güreşi Grup Müsabakaları, Konya'da başladı
        Konya'da tartıştığı kişiyi taşla başından yaralayan şüpheli tutuklandı
        Konya'da tartıştığı kişiyi taşla başından yaralayan şüpheli tutuklandı
        Konya'da doğal gaz kaynaklı patlamanın yaşandığı binanın sakinleri o geceyi...
        Konya'da doğal gaz kaynaklı patlamanın yaşandığı binanın sakinleri o geceyi...
        Tartıştığı kişiyi başına taşla vurarak yaraladı; tutuklandı
        Tartıştığı kişiyi başına taşla vurarak yaraladı; tutuklandı