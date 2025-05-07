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        "Teşrif-i Mevlana" etkinlikleri kapsamında Sema Ayini Şerifi icra edildi

        Hz. Mevlana ile ailesinin 797 yıl önce kente gelişinin kutlandığı "Teşrif-i Mevlana" etkinlikleri kapsamında Sema Ayini Şerifi icra edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 21:18 Güncelleme: 07.05.2025 - 21:35
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        "Teşrif-i Mevlana" etkinlikleri kapsamında Sema Ayini Şerifi icra edildi
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        Hz. Mevlana ile ailesinin 797 yıl önce kente gelişinin kutlandığı "Teşrif-i Mevlana" etkinlikleri kapsamında Sema Ayini Şerifi icra edildi.

        "Teşrif-i Mevlana 797. Temsili Karşılama" etkinlikleri 3 Mayıs Cumartesi günü kortej yürüyüşü ile başladı.

        Çeşitli etkinliklerle devam eden "Teşrif-i Mevlana" kapsamında Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Tören, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nca icra edilen Sema Ayini Şerifi ile sona erdi.

        "Teşrif-i Mevlana 797. Temsili Karşılama" etkinlikleri 11 Mayıs Pazar günü sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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