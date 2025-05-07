"Teşrif-i Mevlana" etkinlikleri kapsamında Sema Ayini Şerifi icra edildi
Hz. Mevlana ile ailesinin 797 yıl önce kente gelişinin kutlandığı "Teşrif-i Mevlana" etkinlikleri kapsamında Sema Ayini Şerifi icra edildi.
Hz. Mevlana ile ailesinin 797 yıl önce kente gelişinin kutlandığı "Teşrif-i Mevlana" etkinlikleri kapsamında Sema Ayini Şerifi icra edildi.
"Teşrif-i Mevlana 797. Temsili Karşılama" etkinlikleri 3 Mayıs Cumartesi günü kortej yürüyüşü ile başladı.
Çeşitli etkinliklerle devam eden "Teşrif-i Mevlana" kapsamında Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Tören, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nca icra edilen Sema Ayini Şerifi ile sona erdi.
"Teşrif-i Mevlana 797. Temsili Karşılama" etkinlikleri 11 Mayıs Pazar günü sona erecek.
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